Более 50 человек эвакуировали из села в город Акмолинской области

В связи с резким повышением уровня реки Есиль из села Самарка в город Атбасар незамедлительно были эвакуированы 53 человека, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: МЧС

Из них 25 детей. Перевезен и скот.

Проводятся работы по возведению дополнительной дамбы, укладки мешкотар с инертным материалом, откачкой воды для недопущения подтопления общеобразовательной школы села Самарка.

В настоящее время данная работа продолжается и ведется в круглосуточном режиме.