Более 50 млрд тенге направили в этом году на АСП

Общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

403 тыс. человек оказана адресная социальная помощь на 1 ноября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По состоянию на 1 ноября адресная социальная помощь (АСП) назначена 403 тыс. человек из 76 тыс. семей. В текущем году на эти цели из бюджета предусмотрено 54,7 млрд тенге.

Как сообщалось ранее, основная цель АСП – выведение семьи из сложной жизненной ситуации посредством поддержки в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи.

АСП предусматривает:

- ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает 70% от размера регионального прожиточного минимума;

- предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП (5 538 тенге) на каждого ребенка. На 1 ноября дополнительная выплата назначена 126 тыс. детей дошкольного возраста из числа получателей АСП на сумму 4,5 млрд тенге;

- содействие занятости путем трудоустройства, предоставления грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, направления на курсы повышения квалификации (при необходимости) и другие.

В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал электронного правительства (egov.kz).

#дети #занятость #соцпомощь #АСП

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