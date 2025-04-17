В 2024 году адресную социальную помощь получили 413,7 тыс. человек из 78,1 тыс. семей на общую сумму 39,5 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Фото: пресс-служба МТСЗН РК

В региональном разрезе наибольшее количество получателей АСП по итогам прошлого года отмечается в Туркестанской – 15,8 тыс. семей (20,3%) области, г. Шымкент – 8,8 тыс. семей (11,3%), Алматинской – 6,1 тыс. семей (7,8%), Кызылординской – 6,4 тыс. семей (8,1%) областях.

В числе регионов, имеющих наименьшее количество получателей АСП, Улытау – 363 семей (0,5%), Атырауская – 840 семей (0,9%), Северо-Казахстанская – 1,2 тыс. семей (1,5%) области.

«В структуре получателей АСП подавляющее большинство приходится на долю детей – 66,6%, или 275,5 тыс. человек; работающие граждане – 17,8%, или 59,8 тыс. человек; лица, ухаживающие за детьми, пожилыми людьми и лицами с инвалидностью – 12,2%, или 50,3 тыс. человек; оставшиеся 3,4% приходятся на другие категории граждан. Основная цель АСП – выведение семьи из сложной жизненной ситуации посредством осуществления поддержки в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи», - рассказали в министерстве.

АСП предусматривает:

- ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает черты бедности;

- предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП на каждого ребенка.

- содействие занятости путем трудоустройства, направления на обучение, предоставления грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела и другое.

К примеру, жительница Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области Нургуль Дуанова в рамках мер государственной поддержки прошла обучение, получила профессию и успешно трудоустроилась. В результате любимое занятие женщины стало профессией, приносящей доход.

«С 2020 по 2024 годы наша многодетная семья являлась получателем адресной социальной помощи. Затем я прошла курсы профессионального обучения по специальности «кондитер». После завершения обучения в августе 2024 года я трудоустроилась в кондитерский цех «Happy Cake», где и работаю по сей день», – рассказала Нургуль Дуанова.

К слову, с 1 января 2025 года для оцифровки деятельности участковых комиссий, осуществляющих обследование материального положения семей, претендующих на АСП, внедрено мобильное приложение. Эта мера направлена на снижение коррупционных рисков при вынесении решения о назначении соцпомощи, а также определения геолокации заявителя и фотофиксации его материального положения.