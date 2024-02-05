Более 54 тысяч кубометров снега вывезли из Астаны

Коммунальные службы столицы в связи с обильными осадками переведены на усиленный режим работы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города

Фото: акимат Астаны

В снегоуборочных работах в ночь с 5 на 6 февраля будут задействованы порядка 300 дорожных рабочих и более 1,3 тыс. единиц спецтехники.

Днем 5 февраля из столицы вывезли более 54 тысяч кубометров снега, или 3 869 грузовиков. С начала зимнего периода на полигоны было вывезено 3,7 млн кубометров снега, или 277 300 грузовых рейсов.

Напомним, что в столице расположены несколько оснащенных снежных полигонов. Они оборудованы системой считывания номерных знаков самосвальной техники. Здесь установлены камеры видеонаблюдения, подключено освещение. Работа по вывозу снега проводится круглосуточно, в дневную и ночную смену.