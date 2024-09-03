Более 60 тысяч заявок по установлению инвалидности рассмотрено заочно в РК

В рамках реализации пилотного проекта по заочному формату проведения медико-социальной экспертизы для установления группы инвалидности с начала 2024 года было рассмотрено более 60,4 тыс. заявок со всех регионов Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда и соцзащиты населения РК

Фото: Минтруда и соцзащиты населения РК

В 2023 году в заочном формате было рассмотрено свыше 76,4 тыс. заявок, что составляет 30,4% от общего количества лиц с инвалидностью, прошедших освидетельствование.

Как сообщалось ранее, на VI заседании Национального совета общественного доверия глава государства поручил создать максимально благоприятные условия для людей с особыми потребностями, исключить их хождение по инстанциям и бумажную волокиту, а также контакт услугодателей с услугополучателями.

В целях исполнения данного поручения Минтруда совместно с министерствами здравоохранения и цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности во всех 20 регионах Казахстана в пилотном режиме реализуется проект по заочному формату проведения медико-социальной экспертизы.

Для получения услуги по установлению группы инвалидности заявителю необходимо только обратиться в поликлинику по месту жительства и пройти необходимое обследование, остальные процессы проходят без его участия за счет интеграции информационных систем.