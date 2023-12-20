На пустых обещаниях жилья построили финпирамиду двое жителей Атырау

Общество
145
Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Вкладчиков заманивали получением жилья

Фото: Kazpravda.kz /Адильбек Тауекелов

Двое жителей Атырау, организовавшие финансовую пирамиду под видом потребительского кооператива QazHome, осуждены к реальным срокам лишения свободы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу агентства РК по финансовому мониторингу. 

Казахстанцам предлагали внести деньги в финансовую пирамиду под предлогом получения жилья. Мошенников изобличили сотрудники департамента АФМ по Атырауской области.

"В деятельность кооператива привлечено порядка 300 вкладчиков, из которых подали заявления только 35, где ущерб составляет более 49 млн тенге.

Суд признал руководителей потребительского кооператива QazHome виновными и назначил по 6 лет лишения свободы каждому", – отметили в агентстве. 

В ведомстве напомнили, что при инвестировании необходимо проверять надежность компании. Для этого функционирует Telegram-бот Baiqa, piramida! Кроме того, на сайте АФМ опубликован перечень финансовых пирамид. 

 

 

#АФМ #суд #приговор #финпирамида #вкладчики

Популярное

Все
Через тернии к звездам
Победителем яркого международного телепроекта «Большая опера» стал казахстанец Динмухамед Кошкинбаев
Дома на… дне
Молодой человек погиб под завалами частично обрушившегося Дворца культуры «Фосфорник» в Шымкенте
Десятиклассницы области Абай разработали проект под названием «Экобайк»
По маршруту попутного ветра
В Восточно-Казахстанской области всего 13% полигонов ТБО соответствуют экологическим требованиям
Восьмиклассник из области Абай разработал антикоррупционную компьютерную игру
Молодой учитель из Акмолинской области стал популярным в соцсетях
Дрон диагност для сельского хозяйства
«Длинные» деньги для аграриев
В Восточном Казахстане хирурги подарили детям возможность слышать
Будь здорово, село!
Здоровая нация – сильное государство
Алгоритмы защиты
Итоги года: повышение качества здравоохранения и строительство новых медучреждений
Взял в долг на "похороны" живой матери мошенник в Жетысу
Возвращение справедливости
Впервые в истории 3 хоккейные сборные Казахстана сыграют в элитном дивизионе ЧМ
Прямая трансляция матча Румыния – Казахстан в отборе ЧМ-2024 по футзалу
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Шынгыз-хан и генеалогия
В борьбе за автономию и исконные земли
Лебедя вызволили из ледяного плена в Таразе – видео
Пять сельских школьников в Западно-Казахстанской области отравились леденцами
«Я наполнен тревожными токами века…»
Искусственный интеллект в законодательном процессе
Победа и гимн а капелла
Школьники Астаны снова будут учиться дистанционно
Веками храня единство народа
Новую архитектуру безопасности в Евразии обсудили эксперты
Как шла борьба за независимость
Босса-нова по-казахски
Мергены показали класс
Скот на 20 млн тенге исчез с фермы в области Абай
ЗакОСИть не получится
Вера Сидорова: Я была на площади среди студентов
Вы выиграли автомобиль и… остались без денег
Еще больше народного участия
Убрали лазейки при сдаче экзамена на права
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Судебная система в контексте реформ
Почти 90 млн тенге выманил у людей и проиграл на ставках юрист в Караганде
Шоу продолжается: мюзикл «Джулия» презентовали в Астане
О состоянии выброшенного из окна ребенка в Шымкенте сообщили медики
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
Плеснувшая уксусом на кошку женщина привлекается к ответственности

Читайте также

Несколько дней выносили мусор из квартиры павлодарского "Пл…
Свыше 3 600 грузовиков снега вывезли из Астаны за ночь
120 млн долларов Кайрата Сатыбалдыулы вернули в Казахстан в…
Взял в долг на "похороны" живой матери мошенник в Жетысу

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]