На пустых обещаниях жилья построили финпирамиду двое жителей Атырау

Двое жителей Атырау, организовавшие финансовую пирамиду под видом потребительского кооператива QazHome, осуждены к реальным срокам лишения свободы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу агентства РК по финансовому мониторингу.

Казахстанцам предлагали внести деньги в финансовую пирамиду под предлогом получения жилья. Мошенников изобличили сотрудники департамента АФМ по Атырауской области.

"В деятельность кооператива привлечено порядка 300 вкладчиков, из которых подали заявления только 35, где ущерб составляет более 49 млн тенге.

Суд признал руководителей потребительского кооператива QazHome виновными и назначил по 6 лет лишения свободы каждому", – отметили в агентстве.