Пока одни наслаждались плац-концертами, другие торопились на встречу с любимым писателем или состязались в национальных играх. В стороне от всеобщего веселья не остались даже самые заядлые домоседы. Насыщенная программа объединила тысячи людей в большую крепкую семью, которая, как и положено в лучших семейных традициях, широко и с душой отметила день рождения главного города страны.

Одним из первых праздничных мероприятий стала персональная выставка графических работ заслуженного архитектора ­КазССР, академика Международной академии архитектуры Василия Тоскина, чьи проекты сформировали уникальный облик исторического центра столицы. Каждое из представленных в экспозиции произведений – это смелая попытка философского осмысления и освоения человеческого бытия. Особого внимания в этом отношении заслуживают соз­данные Тоскиным знаки-символы трех астрологических систем – зороастрийской, восточной и славянской. На вернисаже каждый мог найти открытку со своим знаком и получить автограф архитектора. Кстати, увидеть работы мастера, выставленные в Русском доме в Астане, можно до конца месяца.

Яркой страницей праздничной программы стал XI Военно-музыкальный фестиваль «Әскері керней». Под открытым небом военные ансамбли исполнили знаменитые марши, а также произведения классической и эстрадной музыки. Самым необычным был, пожалуй, перформанс музыкантов Образцово-показательного оркестра Национальной гвардии РК, выступивших перед слушателями на борту речного трамвая. Динамика движения и задушевность исполненных композиций произвели должный эффект – бурные аплодисменты долго не смолкали на набережной Есиля. Завершился фестиваль масштабным гала-концертом на площади Қазақ Елі, где выступили музыканты оркестров и ансамблей Министерства обороны и правоохранительных органов.

Кроме того, ко Дню столицы было приурочено торжественное открытие нового общественного пространства в районе «Алматы» – между жилым комплексом «3 гектара» и мечетью «Ақ мешіт». Там, где до недавнего времени зиял пустырь, высадили молодые деревья и многолетние кустарники, установили фонари, скамейки и урны. По словам представителей районного акимата, общественное пространство стало прекрасным подарком для любителей спорта. В их распоряжении теперь – универсальная спортивная площадка для игр в баскетбол и волейбол, футбольное поле и зона воркаута.

Посетителей Центрального парка привел в восторг его новый обитатель – экокот, чья четырехметровая фигура была собрана художниками и активистами фестиваля «Мерекелік саябақ» из переработанного пластика. Гигантский «пушистик» с испытывающим взглядом призван напомнить горожанам о важности переработки отходов. Недаром около арт-объекта установлена таб­личка с изображением, напоминаю­щим известный американский плакат начала XX века, и надписью: «I want you to recycle».

Центральная детско-юношеская библиотека принимала гос­тей фестиваля KITAPHANA FEST, который в этом году проходил под названием «Жұлдызы жарқыраған – Астана». Юные читатели смогли познакомиться с любимыми авторами, поучаствовать в увлекательных мастер-классах и обменяться книгами. Дети с интересом слушали писателей, делившихся секретами литературного творчества, задавали им вопросы, пробовали себя в роли чтецов, декламируя отрывки из произведений отечественной и мировой классики.

Кульминацией празднеств стал концерт в формате open air, прошедший у стадиона «Астана Арена». Среди его участников – легендарная группа «Дос-Мукасан», молодежная группа 6elucci, Казыбек Курайыш, Жанар Дугалова, Али Окапов, Лимба, Сагатбек Галымжан, Аро, Назима, Ильхан, Турар и Жубаныш Жексен. Каждое выступление сопровождалось световыми эффектами и видеопроекциями, которые придали концерту праздничную атмосферу и зарядили слушателей настроением единства и радости.

Финальным аккордом празднования Дня столицы стал грандиозный салют. На протяжении пяти минут гремели сотни выстрелов, а небо над Астаной окрасилось в яркие цвета. Так главный город Казахстана отпраздновал свой 27-й день рождения.