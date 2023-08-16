Более тысячи человек оказались заблокированы из-за схода оползня в Японии

Более тысячи человек в Японии оказались заблокированы из-за схода оползня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

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Почти 1,8 тысячи человек в японской префектуре Тоттори оказались отрезаны от внешнего мира из-за схода оползня после прохождения тайфуна "Лан", сообщил телеканал NHK.

Из-за оползня, завалившего дороги, отрезанным оказался поселок Садзи в административных пределах города Тоттори.

После проливных дождей на фоне прохождения тайфуна "Лан" в районах, над которыми он прошел, резко возросла опасность оползней.

В настоящее время тайфун вышел в Японское море, оставив за собой шлейф из сильного ветра и проливных дождей. Давление в центре тайфуна составляет 990 гектопаскалей, скорость ветра в его центре - 23 метра в секунду, при порывах – 35.