Более тысячи человек стали жертвами аномальной жары в Испании

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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

1 180 человек умерли от жары с 16 мая по 13 июля

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Более тысячи человек скончались в Испании с 16 мая по 13 июля 2025 года на фоне аномальной жары - это почти на 1 000% больше, чем за такой же период в 2024 году, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Ранее государственная метеорологическая служба Испании (AEMET) сообщала, что июнь 2025 года стал самым жарким в истории метеонаблюдений в Испании. В течение месяца AEMET зафиксировала множество рекордов максимальной температуры. Особенно выделяются 46 °C, зарегистрированные 28 июня в населенном пункте Эль-Гранадо.

«Система MoMo (система мониторинга ежедневной смертности) Института Карлоса III приписала волнам жары в общей сложности 1 180 случаев смерти в период с 16 мая по 13 июля 2025 года. Это более чем на 1 035% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года, когда было зарегистрировано 114 смертей», - говорится в пресс-релизе министерства здравоохранения Испании.

Согласно ведомству, за этот период по всей стране был 76 раз активирован красный уровень опасности — максимальный в системе метеонаблюдения.

По официальной статистике, 95% погибших на фоне жары были старше 65 лет, большинство — женщины. Также подтверждены 10 смертей от теплового удара. Из них 5 — у пожилых людей, четверо скончавшихся были в возрасте от 52 до 62 лет, по одному случаю информация отсутствует.

Ранее сообщалось о мощных лесных пожарах в Испании, Франции, Турции и Канаде

#жертвы #рекорд #Испания #жара

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