Общество
Болельщикам предоставят спецавтобусы для поездки на матч "Астана" – "Легия"
Болельщикам, желающим посмотреть сегодня матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА "Астана" – "Легия", будут выделены специальные автобусы, передает Kazpravda.kz

Игра начнется в 20.00 на стадионе "Астана Арена". 

С 18.00 в четырех точках города начнется сбор болельщиков для поездки к стадиону. В частности, автобусы будут находиться на парковках СК "Казахстан", мечети "Нур Астана", столичного цирка и дворца "Жастар". Стоимость проезда на специальных рейсовых автобусах такая же, как и в общественном транспорте, – 90 тенге, проездные билеты недействительны. 

Добраться до стадиона жители и гости города также смогут на одиннадцати маршрутах общественного транспорта: № 10, 12, 27, 37, 40, 51, 53, 501, 502, 503, 506.

Вернуться в город после игры можно автобусами маршрутов № 10, 12, 28, 40, 51, 303, либо воспользовавшись указанными шаттлами и услугами официального городского такси.

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