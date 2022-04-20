Больничный переполох

Рабочий визит министра здравоохранения в регион совпал с анонимным звонком в областную больницу.

Неизвестный позвонил 15 апреля в 13 часов 25 минут в лабораторию многопрофильного лечебного центра и сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве. Врач лаборатории отреагировал согласно схеме оповещения при ЧС. Администрация больницы организовала эвакуацию пациентов и сотрудников. Больше 250 человек, в том числе тяжелые больные, были вынуждены менять дислокацию. Пациентов временно разместили в хирургическом корпусе и актовом зале поликлиники. Медицинская помощь оказывалась в полном объеме, эвакуированные были обеспечены водой и продуктами.

К счастью, информация о взрывном устройстве не подтвер­дилась. Без происшест­вий прошла и встреча министра здравоохранения Ажар Гиният с населением Петропавловска. Как сообщила министр, будет продолжено внедрение мобильных медицинских бригад, дистанционной медицины, амбулаторной хирургии и реабилитации. В полтора раза увеличатся консультативно-диагностические услуги.

– В Северо-Казахстанской области 526 сельских организаций здравоохранения, износ зданий этих организаций составляет 74,8%, – отметила Ажар Гиният и поручила органам исполнительной власти принять меры по улучшению инфраструктуры сельских медицинских организаций, направить усилия на материально-техническое обеспечение.

В регионе наблюдается снижение показателя рождаемос­ти на 3,5%. Показатель общей смертности вырос на 13,4%. Отмечается рост смертности от болезней системы крово­обращения – на 7,35%.

Наблюдается дефицит анесте­зиологов-реаниматологов, врачей общей практики, акушеров-гинекологов, кардиологов, инфекционистов, неврологов, терапевтов, педиатров, неонатологов. Министр здравоохранения особо подчеркнула, что в период пандемии работа медиков проходила в тяжелых моральных и физических условиях. Врачи, медсестры, представители младшего медицинского персонала показали свою самоотверженность и доказали верность клятве Гиппократа. Ажар Гиният поблагодарила коллег за мужество и доблестный труд.