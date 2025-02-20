«Больно стало смотреть»: житель столицы пробежал босиком 10 км и установил рекорд

В Казнете обсуждают видео с участием экстремала, сообщает Kazpravda.kz
На кадрах видно, что мужчина с обнаженным торсом с раннего утра решил совершить пробежку по столичным улицам.
«В Астане зафиксирован новый рекорд. Сегодня житель столицы Руслан установил рекорд, пробежав 10 км босиком. Достижение официально зафиксировал представитель Книги рекордов», – гласит подпись к видео.
Впрочем, неординарный поступок горожанина сильно впечатлил подписчиков. Многие из них оценили его силу духа, выносливость и самоотверженность, а также предупредили об опасных последствиях для здоровья и причинах возникновения простудных заболеваний.
«На зимней одежде экономия. Понятно же, что если побежал, то скорее всего, готовился и закалялся. Больно стало смотреть. Так нельзя, можно же получить обморожение», – высказались фолловеры.