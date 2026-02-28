Казахстанская конькобежка выиграла третье «золото» на юниорском ЧМ в Германии

Спорт
97
Дана Аменова
специальный корреспондент

Кристина Шумекова финишировала с результатом 1:16.34

Фото: НОК

Лидер юниорской сборной Казахстана по конькобежному спорту Кристина Шумекова завоевала третью золотую медаль на чемпионате мира в Инцелле, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК 

На этот раз спортсменка стала лучшей на дистанции 1000 метров.

Казахстанка финишировала с результатом 1:16.34, который стал для нее победным. Анастасия Беловодова стала седьмой - 1:17.99, Варвара Глухова показала 32-й результат, Айзада Рымбек - 34-й.

В НОК добавили, что днём ранее Шумекова была первой на дистанциях 500 и 1500 метров.

#ЧМ #Германия #НОК #конькобежный спорт

