Большая игра

С работой особо не поэкспериментируешь, свои обязанности выполнять приходится, иначе, как говорится, game быстро может оказаться over. А вот в обычной жизни этот прием нет-нет да и пригождается.

Вот орет на тебя соседка за то, что ты ее опять ненароком затопила. А ты стоишь и пририсовываешь ей мысленно голову Медузы Горгоны и представляешь себя отважным Персеем. Негативить в ответ уже не хочется, разве что пообещать косметический ремонт и с видом победителя ретироваться восвояси.

Или вот бесит тебя сын-подросток: сидит целыми днями в компьютере, по дому не помогает, денег постоянно требует. Пришла с работы, наорала, отвела душу. А сама потом сидишь в своей комнате и понимаешь: это не только твой ребенок, но и чей-то будущий муж. Ну и зачем тебе с ним нервы мотать, воспитывать, отно­шения портить? Все-равно через пять-десять лет он съедет с твоей жилплощади, и мириться со всеми его недостатками придется уже совер­шенно другой женщине.

– Сынок, сюда смотри, – щелкаешь перед изумленным взором старым «поляроидом». – Теперь ты не помнишь последние десять минут, когда мама орала, понял?

И с видом брутального героя из фильма «Люди в черном» уходишь, сдувая пыль с условного нейрализатора.

Но особенно принцип «вся жизнь – игра» помогает в любовных делах. Это раньше я заглядывала в рот партнеру, переживала по каждому поводу и вообще относилась ко всему весьма серьезно. А сейчас будто наблюдаю за всеми перипетиями со стороны.

Не написал с утра – представила его на ответственном государственном задании. Забыл про важную дату – списала на несерьезность наших отношений. Предложил расстаться – да разве стоит убиваться из-за мультяшного кролика, в которого так быстро превратился еще вчерашний твой рыцарь на белом коне.

Если раньше я с трудом могла обсуждать с партнером какие-то важные вещи, то теперь делаю это играючи. Похвалы от меня было не дождаться, гордость не позволяла или глупость, точно не скажу. Сейчас же я могу полдня нахваливать мужчину за купленный по дороге арбуз, потому что я его так сильно люблю. Арбуз, в смысле, не мужчину... Хотя если он примет сей приятный глагол на свой счет, переубеждать не стану. А если что, завтра скажу: ну переиграла немного, бывает.

Конечно, все мы люди, и эмоции порой берут верх, и чувства накрывают, и жизнь кажется настолько сложной, что нет мочи терпеть. Тогда я вспоминаю любимые фильмы военных лет и вижу себя в роли партизанки: меня пытают, а я герои­чески молчу...

И ты понимаешь, что нужно просто завершить эту игру и начать следую­щую. Ведь все равно ни у одной из них нет правил (а кто знает, как именно правильно жить?).

Меняются напарники, декорации, обстоятельства игры. Но неизменно твое в ней участие. И только от тебя зависит, выйдешь ты из нее победителем или проигравшим, захочешь повторить или закроешь эту настолку навсегда. А главное, получишь ли удовольствие или будешь страдать со всей серьезностью над тем, что завтра будет казаться лишь элементом пусть и большой, но все-таки игры.