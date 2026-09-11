Шесть соток продовольственной безопасности

Колонка обозревателя
Любовь Доброта

Я заядлая дачница. И каждый год, приезжая на свои шесть соток, обе­щаю себе: в этот раз никаких подвигов. Посажу только самое необходимое, оставлю побольше места для отдыха и не стану превращать дачу в филиал сельхозпредприятия.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Но проходит зима, наступает весна – и все начинается сначала.

Вот здесь обязательно должны расти яблоня и вишня, здесь – смородина, крыжовник, малина. Цветы тоже никто не отменял. А между всем этим непременно найдется место для нескольких рядков огурцов, помидоров и перца. Ну и как без лука и чеснока? В результате мои шесть соток снова оказываются расписаны буквально по сантиметрам.

Думаю, таких дачников у нас немало. Мы привыкли воспринимать дачу прежде всего как место отдыха, семейную традицию, возможность вырваться из города. Для кого-то это шашлык и гамак, для кого-то – теплица и грядки. Но если посмотреть шире, за всем этим стоят тысячи маленьких хозяйств, которые каждый год что-то выращивают и заготавливают.

Каждый отдельный участок дает вроде бы немного. Нес­колько ведер вишни (у меня их минувшим летом уродило четыре), корзина яблок, банки соленых огурцов, помидоры на салат до поздней осени, собственные лук и чеснок. Где-то урожай совсем небольшой, а где-то его хватает не только своей семье, но и детям, соседям, друзьям.

По отдельности – немного. Вместе – уже совсем другая картина. И здесь, мне кажется, стоит по-другому взглянуть на дачника. Не просто как на человека с лопатой, который проводит выходные на грядке, а как на маленького производителя продовольствия.

При этом дачному хозяйству не нужны ни огромные поля, ни сложная техника. В конце концов, каждый сам себе агроном. Достаточно нескольких соток, семян, времени и желания. Тысячи семей сами решают, что и сколько им вырастить.
Кто-то экспериментирует с новыми сортами, кто-то сохраняет семена, кто-то учится делать компост, прививать деревья, выращивать рассаду.

Эти знания тоже имеют свою ценность. Они передаются от поколения к поколению и, что особенно важно, сохраняют у человека простой навык – выращивать еду своими руками.

Есть в этом и еще кое-что, о чем редко говорят. Когда у тебя на грядке растут свои помидоры, в кладовке стоят банки с заготовками, а на кухне лежит собственный чеснок, появляется простое ощущение: я умею что-то производить сама. Не для того, чтобы отказаться от магазина. А просто потому, что могу.

Конечно, было бы неправильно представлять шесть соток как альтернативу профессиональному сельскому хозяйству. Накормить страну одними дачами невозможно, да и не нужно. Но устойчивость продовольственной системы зависит не только от больших полей, ферм и агропредприя­тий. Есть в ней место и для маленьких хозяйств, которые не видны в больших отчетах, но из года в год делают свое дело.

И, пожалуй, поэтому я теперь смотрю на свои шесть соток немного иначе. Это моя маленькая часть большой работы – пусть совсем незаметной, семейной, почти бытовой. Я выращиваю для себя. И для удовольствия. Но заодно сохраняю то, что умею делать сама: посадить, вырастить, собрать, сохранить до зимы. И таких, как я, много.

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#сад #дача #урожай #огород #сезон #садоводство #дачники

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