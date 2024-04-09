В Кульсары уровень воды снижается на 15 см

О том, как в регионе борются с последствия подтоплений, на брифинге в СЦК рассказал пресс-секретарь акима Атырауской области Руслан Жумагазиев, сообщает Kazpravda.kz

Фото: ДЧС Атырауской области

По его данным, в Жылыойском районе подтоплены 2810 административных зданий и домов, эвакуированы около 31 тысячи жителей. Основной акцент направлен на сохранение неподтопленных территорий и откачку воды. В этих целях только за текущий день уложено порядка 54 тысяч мешкотары и отсыпано порядка 200 тонн инертного материала.

6 апреля начаты работы по откачке воды в городе Кульсары. За сутки откачано 5 тысяч кубометров воды, в работах задействовано порядка 7 тысяч человек.

«Для увеличения пропускной способности течения воды в сторону Каспийского моря принято решение произвести наземные подрывы дельты реки Жем. С 5 по 8 апреля произведено 8 таких подрывов. В целом по каналу в городе Кульсары наблюдается снижение уровня воды на 15 см», - сообщил спикер.

По данным Казгидромет, на гидропосту реки Урал в поселке Махамбет за прошедшие сутки подъем уровня составил 62 см, в городе Атырау 20 см.

В целях усиления противопаводковых работ город Атырау разделен на 107 участков. Работают порядка 500 единиц специальной техники и около 9 тысяч волонтеров. За прошедшие сутки усилено 30 км берегоукрепительных дамб. На особом контроле также находится защита инфраструктурных объектов: газопровода, электроснабжения, связи. Аналогичные работы ведутся в Индерском и Махамбетском районах, которые находятся вдоль реки Урал и прилегающих к ним территорий.