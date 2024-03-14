Больше половины дорожно-транспортных происшествий в городе происходит с участием пешеходов
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Любовь Доброта
Заторы на дорогах стали реальностью Шымкента и огромной головной болью автомобилистов – более 350 тыс. автомобилей зарегистрировано в городе! По сути дела, каждый третий горожанин, включая младенцев, имеет в распоряжении автомобиль. Кроме того, ежедневно в город заезжают порядка 70 тыс. машин, следующих по Туркестанской области. Огромный транспортный поток существующие улицы просто не в состоянии пропустить. Узкие дороги, не соответствующее требованиям состояние дорожного полотна, недостаточное количество дорожных развязок и критическая нехватка дорожных знаков вкупе с отсутствием культуры участников движения, будь то автомобилисты или пешеходы, сказываются на росте количества ДТП.