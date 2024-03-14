Больше половины дорожно-транспортных происшествий в городе происходит с участием пешеходов

Анализ ситуации и предложения по обеспечению безопаснос­ти на дорогах рассмотрены на внеочередной межведомственной комиссии городского акимата. По информации начальника управления административной полиции ДП города Шымкента, полковника полиции Ергали Сулейменова, в 2023 году в городе зарегистрировано 650 транспорт­ных происшествий, в результате которых 761 человек получил телесные повреждения различной степени тяжести, из них 295 – пешеходы. Что касается погибших на дорогах, то из 72 человек было зарегистрировано 38 пешеходов.

С начала текущего года произошло 130 дорожных аварий, в которых погибли семь человек. Из 148 пострадавших в ДТП – 65 пешеходов. К непоправимым последствиям приводит, как правило, превышение скорости водителями, которые не могут предотвратить наезд.

Анализ показывает, что 60% дорожно-транспортных происшествий происходят с участием пешеходов. Под колесами автомобилей очень часто гибнут дети. В прошлом году на оживленной улице Байтурсынова днем на пешеходном переходе водитель сбил маму с ребенком, переходивших дорогу в установленном месте. Трагедия произошла на глазах прохожих и горожан, ожидавших автобус на остановке. Оба пешехода получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу. Спасти женщину врачам так и не удалось.

А вот более свежий случай. 18 февраля по ул. Тулеметова водитель на пешеходном переходе сбил 13-летнюю девочку – ребенок погиб на месте происшествия...

Чтобы разобраться, почему в городе столь высокая аварийность, в том числе так много дорожных происшествий на пешеходных переходах, и что нужно сделать для того, чтобы свести их до минимума, генерал-майор полиции, начальник департамента полиции города Шымкента Думан Таев инициировал проведение специального исследования. В течение двух месяцев анализировалась ситуация, выявлялись причины аварий, а также разрабатывался комплекс мер по предотвращению дорожно-транспортных происшествий. Выяснилось, что наряду с несоответствием предъявляемым требованиям многих улиц в городе катастрофически не хватает дорожных знаков. Их вдвое меньше, чем положено. Сейчас их 15 500, а необходимо 30 тысяч.

Пристального внимания требуют и пешеходные переходы. В городе их 508. И только 36 обеспечены светофорами. Остальные обозначены соответствующими знаками и разметкой на дорогах. Водители, совершившие ДТП в таких местах, зачастую ссылаются на то, что не видели указатели.

– Установленные знаки у нас соответствуют стандартам, но их не видно. Только за пять-шесть метров они хорошо просматриваются, и в итоге водители не успевают среагировать, чтобы предотвратить столкновение или наезд. Особенно критическая ситуация складывается в летнее время, когда кроны деревьев распускаются, а их своевременно не обрезают. Получается, знак спрятан. Водители не успевают сбавить скорость, – говорит Думан Таев. – Мы предлагаем установить светящиеся знаки на пешеходных переходах, чтобы водители видели их издалека и заблаговременно снижали скорость. Думаю, это сыграет большую роль.

Регулируемые светофоры и светодиодную сигнальную систему решено установить на переходах с наиболее интенсивным потоком движения пешеходов. Как правило, они расположены возле школ, учебных заведений, спортивных объектов, студенческих общежитий. Таких насчитали 35. Пока же, по указанию руководства департамента полиции, в часы пик возле школ дежурят сотрудники полиции, обеспечивая безопасность при переходе дороги школьниками.

Работают в полиции и над тем, как заставить водителей соблюдать скоростной режим движения, ведь это главная причина совершения ДТП. В 2021 году в Шымкенте установили 1 667 камер наблюдения, из них 100 расположены на перекрестках и 200 – на линейных участках дорог. В этом году планируется установить еще 77 камер на линейных участках и 50 – на перекрестках.

Практика показывает, что видеонаблюдение служит сдерживающим фактором. Информация с камер в автоматическом режиме поступает в Центр оперативного управления. За фиксацией нарушения в обязательном порядке следует штраф. И это дает хороший результат, остужая горячие головы любителей быстрой езды там, где она запрещена.

– В апреле-мае на городских перекрестках дополнительно планируется установить автоматическую фиксацию наезда автомобилистами на стоп-линию, ведь сейчас водители едут на мигающий свет светофора, не успевая до конца завершить маневр, – поясняет Ергали Сулейменов. – И из-за этого тоже часто происходят аварии. Теперь в автоматическом режиме будут фиксироваться нарушения и налагаться штраф за наезд на стоп-линию. Такая система в ближайшие месяцы появится на сотне перекрестков города.

Между тем руководство Шымкента уже поддержало инициативу полиции по установке дополнительных дорожных знаков. Из городского бюджета на эти цели выделено 14 млрд 757 млн тенге. Это в семь раз больше, чем в предыдущем году, когда финансирование по этой статье составляло 2,5 млрд тенге. Этого хватит, чтобы установить 9 тыс. дорожных знаков, включая светодиодную сигнальную систему.

Учитывая огромный транспорт­ный поток и несоответствие пот­ребностям мегаполиса транс­портной инфраструктуры, Шымкенту очень нужна интеллектуальная транспортная система. Предложение по ее установке со стороны полиции направлено в городской акимат. Члены консультационно-совещательного органа при ДП поддержали необходимость установки такой системы в городе, население которого превысило 1 млн 200 тыс. человек.

– Пока мы работаем по старинке, – рассказывает Думан Таев. – Наши сотрудники стоят на перекрестке, регулируя движение транспортного потока. Это одна из причин заторов и пробок. В этом плане мы отстаем от Астаны и Алматы. В этих городах установлена интеллектуальная транспортная система, которая в автоматическом режиме регулирует движение. Это очень важно сейчас, особенно учитывая, что Шымкенту нужны дорожные развязки, мосты. Давно назрела необходимость расширения улиц и улучшения состояния дорог. Конечно, решение этой проблемы займет определенное время.