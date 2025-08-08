Большие возможности для отечественного производства

Международный форум «Развитие рынка электроники и цифровых технологий в Центральной Азии и сопредельных регионах» привлек внимание экспертов и производителей продукции стран Азии и Европы. Мероприятие проходило в рамках ставшей традиционной Международной выставки HomeTech & Electra 2025. И интерес к нему повышенный: если в прошлом году для участия в форуме и выставке зарегистрировались порядка 8 тыс. человек, то в нынешнем их число перевалило за 10 тыс.

фото Юрия Беккера

По мнению экспертов, в последнее время идет своеобразная гонка в разработке востребованных программных продуктов и локализации выпуска электронной продукции. И если в деле внедрения цифровых технологий Казахстан по праву считается одним из самых развитых в Азиатском регионе, то по выпуску электронной продукции занимает более скромные позиции. На этот фактор было обращено внимание присутствующих на форуме представителей крупнейших компаний Китая, Японии, Кореи, Турции, Малайзии и других стран.

Данная площадка уже зарекомендовала себя как место встреч разработчиков, производителей и реализаторов. На этот раз в ходе форума прошла церемония запуска крупных проектов цифровых технологий, а также презентация многостороннего сотрудничества между Китаем, Казахстаном и государствами ШОС в сфере цифровой экономики и профессионального образования.

По данным Министерства торговли и интеграции РК, в товарообороте Казахстана бытовая электроника занимает особое мес­то. Помимо этого, мы все стали свидетелями бурного развития электронной торговли, сейчас ее доля в товарообороте составляет 14%, это очень внушительный объем. В этой сфере занято более 4 тыс. предприятий. Наблюдается рост производства в секторе электротехники и машиностроения.

Но есть и свои вызовы: доля отечественных товаров составляет около 20%. Например, стиральные машины, выпускаемые в Казахстане, занимают всего 2% рынка. Это говорит о том, что есть большой потенциал для развития отечественных предприятий. В этой связи зарубежных производителей призвали открывать свои заводы в Казахстане. А участие их в форуме наряду с казахстанскими компаниями показало, что связаны единым стремлением к развитию производства, расширению торговли, привлечению инвестиций для успешного экономического сотрудничества.

Алматы считается крупным научным, деловым и финансовым центром Казахстана, на долю которого приходится пятая часть экономики страны и более четверти всех доходов бюджета. Мегаполис по праву является региональным центром многостороннего международного сотрудничества.

В рамках Программы развития Алматы до 2030 года определены приоритетные направления экономики – это высокотехнологичные чистые производства, креативные индустрии. И проведение форума и выставки демонстрирует новые инициативы, современные производства, позволяет реализовывать инвес­тиционные проекты в приборо- и машиностроении, электробытовой технике, что является приоритетным направлением развития индустриальной зоны и малых промышленных парков.

