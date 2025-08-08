Большие возможности для отечественного производства
Международный форум «Развитие рынка электроники и цифровых технологий в Центральной Азии и сопредельных регионах» привлек внимание экспертов и производителей продукции стран Азии и Европы. Мероприятие проходило в рамках ставшей традиционной Международной выставки HomeTech & Electra 2025. И интерес к нему повышенный: если в прошлом году для участия в форуме и выставке зарегистрировались порядка 8 тыс. человек, то в нынешнем их число перевалило за 10 тыс.