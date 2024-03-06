Большинство должников по налогу на транспорт проживает в Алматы и Астане

Также больше всего уклонистов в Алматинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КГД

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

По данным комитета госходов, по состоянию на 28 февраля задолженность по налогу на имущество и транспортные средства физических лиц составила 16,3 млрд. тенге. Основная сумма задолженности приходится на налог на транспортные средства – 14,9 млрд. тенге.

Наибольшее количество автовладельцев, уклоняющихся от выплаты налога на транспортные средства, зарегистрированы в следующих регионах: в Алматы – по 26 тысячам должникам задолженность составляет 3,5 млрд. тенге; в Алматинской области 24 тысячи человек не выплатили 2,2 млрд. тенге. В Астане 20 тысяч должников с задолженностью в 1,6 млрд. тенге.

В КГД предупреждают, что судебные исполнители имеют право на арест банковских счетов и имущества. Также при сумме задолженности от 40 МРП может быть наложен запрет на выезд из РК.

Кроме того, частными судебными исполнителями кроме суммы задолженности дополнительно взыскивается оплата в размере до 25% от суммы задолженности.