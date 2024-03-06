Большинство должников по налогу на транспорт проживает в Алматы и Астане

Налоги
104
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Также больше всего уклонистов в Алматинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КГД

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

По данным комитета госходов, по состоянию на 28 февраля задолженность по налогу на имущество и транспортные средства физических лиц составила 16,3 млрд. тенге. Основная сумма задолженности приходится на налог на транспортные средства – 14,9 млрд. тенге.

Наибольшее количество автовладельцев, уклоняющихся от выплаты налога на транспортные средства, зарегистрированы в следующих регионах: в Алматы – по 26 тысячам должникам задолженность составляет 3,5 млрд. тенге; в Алматинской области  24 тысячи человек не выплатили 2,2 млрд. тенге. В Астане 20 тысяч должников с задолженностью в 1,6 млрд. тенге.

В КГД предупреждают, что судебные исполнители имеют право на арест банковских счетов и имущества. Также при сумме задолженности от 40 МРП может быть наложен запрет на выезд из РК.

Кроме того, частными судебными исполнителями кроме суммы задолженности дополнительно взыскивается оплата в размере до 25% от суммы задолженности.

 – Таким образом, во избежание лишних затрат и проблем рекомендуем произвести своевременную уплату налога, а при наличии налоговой задолженности - уплату налога и пени до момента передачи налогового приказа на взыскание частным судебным исполнителям (до третьей декады мая месяца), – говорится в сообщении.

#налоги #транспорт #КГД #автовладельцы

Популярное

Все
Этот спектакль не любят железнодорожники
В стремлении к гармонии женщины-полицейские встали на... гвозди
О любовных перипетиях аристократов
Он дал вторую жизнь деревянным изделиям. И себе
У него нет пафоса, у него летающие коровы
Вино из одуванчиков
Сразу 14 коммунальных предприятий Костанайской области повышают тарифы на свои услуги
Зачем минируют реки Алтая?
«Верховной» культуре придется потесниться
Арал: пусть небольшой, но реальный вклад
Не стратегическое сооружение, а "кошелек"
Деньги на питание школьников, перечисляемые из городского бюджета, не всегда используются по назначению
Выплаты в честь 8 марта
Как большегрузы «убивают» наши дороги
Казахстан выступил с позицией о создании Палестинского государства в границах 1967 года
В Национальной академической библиотеке РК прошла научно-практическая конференция «Қазақ руханияты және Жүсіпбек Аймауытұлының көркемдік әлемі»
Песня остается с человеком
Личность планетарного масштаба
Пастбища особого назначения
Будущее – за молодыми
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
В колонии Аршалы действует промзона для производства
Касым-Жомарт Токаев принял акима области Абай
Турнир по паранастольному теннису впервые открылся в Астане
Арестован вице-министр культуры и спорта
Падеж лошадей в Акмолинской области: представители МСХ выехали в районы
Олжас Тулеуов, замглавы АСПиР: «Для Агентства важно разработать документ, отвечающий вызовам времени»
Несуществующие машины «продавал» казахстанцам астанчанин
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Абиба Абужакынова завоевала серебряную медаль Grand Slam
В МВД опровергли информацию о штрафах за игнорирование часового пояса
Подозреваемых в вымогательстве денег у подростков задержали в Астане
Инцидент с лайнером FlyArystan едва не привел к трагедии в Индии
Фестиваль сильнейших роботов
Проект “Қарызсыз қоғам” формирует новую финансовую культуру в обществе
Артефакты о переселении в Казахстан представителей 16 этносов представили на выставке
«Андрюха, так не делается!»: Рублёв обматерил судью и был дисквалифицирован
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
Ответственность перед предками и потомками
Назначен заместитель управделами президента
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Академия наук: миссия выполнима
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Алексей Навальный скончался в колонии
Какого цвета «честный» мед?
Доверие основывается на справедливости
В Семее горит торговый центр
Откуда берет корни название города Костанай
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1

Читайте также

Снижение налогов для инвестирующего в науку бизнеса предлаг…
В Шымкенте снизили ставку розничного налога с 4% до 2%
КГД разъяснил нововведение по отсрочке уплаты госпошлины в …
Автовладельцам напомнили о сроках уплаты налога за прошлый …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]