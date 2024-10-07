Референдум по АЭС: озвучены результаты экзитполов

По результатам exit-poll, проведенного Институтом комплексных социальных исследований – Астана» ОФ ИКСИ «СОЦИС-А», 69,8% избирателей от числа опрошенных проголосовали за строительство АЭС в Казахстане и 30,2% избирателей не согласны, сообщает Kazpravda.kz

Фото: СЦК

Такие данные в ходе брифинга на площадке СЦК обнародовал аналитик частного фонда «Институт комплексных социальных исследований – Астана» Алибек Тажибаев.

Частный фонд «Институт комплексных социальных исследований – Астана» по заказу АО «Агентство «Хабар» 6 октября 2024 года, в день проведения республиканского референдума, провел предварительный подсчет результатов волеизъявления граждан по методике exit-poll на выходе из участков для голосования.

По словам АлибекаТажибаева, с помощью методики непрерывного потока было охвачено 283 519 проголосовавших граждан на 189 участках Республики Казахстан. Задавался вопрос о том, как они ответили на поставленный в рамках референдума вопрос: «Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?»

«Результаты exit-poll следующие: заявили о том, что проголосовали «за» строительство АЭС 69,8% от числа опрошенных граждан, принявших участие в голосовании. Ответили, что выразили своё несогласие 30,2% участников опроса. Явка на участки зафиксирована на уровне 67,3%. Социологическая погрешность данных составляет ± 1,5%», - сказал Алибек Тажибаев.

По данным exit-poll от Института общественной политики партии Amanat за строительство АЭС проголосовали 72,3% граждан, против - 27,7%.

В опросе приняли участие 44 160 человек. Опрос на выходе с участков проводили профессиональные интервьюеры, обученные по методике exit-poll. Было привлечено 600 интервьюеров и супервайзеров. Опросом было охвачено 300 участков для голосования.

Еще одно исследование провел Институт Евразийской интеграции по заказу Zakon.kz.

Опрос охватил 250 участков, из них 159 – в городах, 91 – в селах. Было опрошено 30 546 человек. Погрешность результатов исследования не превышает 1%. Всего организовано 6 замеров.

По данным exit-poll, 71,8% проголосовали «за» строительство АЭС в Казахстане, против - 28,2%.