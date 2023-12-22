Большое шоу в столице Статьи 22 декабря 2023 г. 2:00 90 Кошкарбек Тусипов В Астане прошел вечер бокса «Ночь чемпионов IBA», на котором встретились боксеры из Казахстана и других стран мира. фото boxingkazakhstan и sportqory Большой спортивный ивент, организованный Международной боксерской ассоциацией (IBA), открыли файтеры, выступающие в весовой категории до 51 кг. Здесь казахстанец Санжар Ташкенбай встречался с двукратным чемпионом Азии из Узбекистана Нодиржоном Мирзаахмедовым. Поединок продлился все шесть раундов, а победу решением судей присудили нашему боксеру. Далее на ринг вышел наш Махмуд Сабырхан, выступающий в весовой категории до 57 кг. Его соперником оказался кубинец Роландо Мартинес. Бой получился вполне интересным, продлился шесть раундов, а руку вновь подняли казахстанцу. А вот дальше случился неприятный сюрприз! Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов, чемпион мира 2023 года в любителях, потерпел неожиданное поражение в весовой категории до 71 кг от мексиканца Хосе Мигеля Боррего. При этом наш знаменитый земляк в четвертом раунде оказался на настиле ринга, получив нокдаун, потом поднялся, продолжил бой, но соперник уже не останавливался, и угол казахстанца был вынужден выбросить полотенце, что приравнивается к техническому нокауту. Кстати, Боррего выступает в профи и имеет там впечатляющий рекорд – 20 побед, из них 17 нокаутом при четырех поражениях. А еще Хосе Мигель становился чемпионом мира по версии WBC среди молодежи. После Асланбека наши боксеры – и вновь неожиданно – потерпели еще два поражения. Ерасыл Жакпеков проиграл в весе до 80 кг нидерландцу Градусу Краусу, Серик Темиржанов в весе до 63,5 кг решением судей уступил сербу Павлу Федорову, а россиянин Харитон Агрба выиграл у Дулата Бекбауова в весовой категории до 67 кг. Отметим, что Серик Темиржанов является серебряным призером чемпионата мира-2021, а в прошлом году выигрывал «серебро» первенства Азии. Что касается его соперника, то Павел Федоров, боксер российского происхождения, становился серебряным и бронзовым призером чемпионата России, а также чемпионом Сербии. Далее на ринг вышел Бекзад Нурдаулетов, чемпион мира-2019 в весе до 80 кг, который боксировал с россиянином Никитой Зоней и победил его. – Думаю, бой получился очень ярким. Соперник мой очень опытный, непобежденный. Давно не выходил на профессиональный ринг, сегодня шесть раундов провел. Несмотря на то что не так много времени прошло со Спартакиады, сегодня принял участие в этом матче и принес победу сборной Казахстана. Поздравляю всех, кто пришел сегодня нас поддержать, – сказал Бекзад Нурдаулетов. Ну и, наконец, шоу закрывал долгожданным возвращением на ринг Данияр Елеусинов – чемпион Олимпиады-2016 в бразильском Рио-де-Жанейро в весе до 71 кг и чемпион мира 2013 года. Он не дрался целых два года, а тут встретился с представителем ЮАР Джабулани Маккензи. Казахстанец победил решением судей. – Я бы хотел сказать, что очень рад своему появлению на ринге после двухгодичного перерыва. Честно говоря, было очень странно и непривычно выйти на ринг после такого перерыва. И эта атмосфера мне показалась как будто новой. Надо почаще на ринг выходить. Соперник тоже был непростым – очень мастеровитый, ловкий парень. Мне было нелегко, но я выиграл, – сказал наш чемпион. #Астана #Спорт #бокс #шоу #Ночь чемпионов IBA