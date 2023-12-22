Большое шоу в столице

Большой спортивный ивент, организованный Международной боксерской ассоциацией (IBA), открыли файтеры, выступающие в весовой категории до 51 кг. Здесь казахстанец Санжар Ташкенбай встречался с двукратным чемпио­ном Азии из Узбекистана Нодиржоном Мирзаахмедовым. Поединок продлился все шесть раундов, а победу решением судей присудили нашему боксеру.

Далее на ринг вышел наш Махмуд Сабырхан, выступающий в весовой категории до 57 кг. Его соперником оказался кубинец Роландо Мартинес. Бой получился вполне интерес­ным, продлился шесть раундов, а руку вновь подняли казахстанцу.

А вот дальше случился неприят­ный сюрприз! Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов, чемпион мира 2023 года в любителях, потерпел неожиданное поражение в весовой категории до 71 кг от мексиканца Хосе Мигеля Боррего. При этом наш знаменитый земляк в четвертом раунде оказался на настиле ринга, получив нокдаун, потом поднялся, продолжил бой, но соперник уже не останавливался, и угол казахстанца был вынужден выбросить полотенце, что приравнивается к техническому нокауту. Кстати, Боррего выступает в профи и имеет там впечатляющий рекорд – 20 побед, из них 17 нокау­том при четырех поражениях. А еще Хосе Мигель становился чемпио­ном мира по версии WBC среди молодежи.

После Асланбека наши боксеры – и вновь неожиданно – потерпели еще два поражения. Ерасыл Жакпеков проиграл в весе до 80 кг нидерландцу Градусу Краусу, Серик Темиржанов в весе до 63,5 кг решением судей уступил сербу Павлу Федорову, а россиянин Харитон Агрба выиграл у Дулата Бекбауо­ва в весовой категории до 67 кг.

Отметим, что Серик Темиржанов является серебряным призером чемпионата мира-2021, а в прошлом году выигрывал «серебро» первенства Азии. Что касается его соперника, то Павел Федоров, боксер российского происхождения, становился серебряным и бронзовым призером чемпионата России, а также чемпио­ном Сербии.

Далее на ринг вышел Бекзад Нурдаулетов, чемпион мира-2019 в весе до 80 кг, который боксировал с россиянином Никитой Зоней и победил его.

– Думаю, бой получился очень ярким. Соперник мой очень опытный, непобежденный. Давно не выходил на профессиональный ринг, сегодня шесть раундов провел. Несмот­ря на то что не так много времени прошло со Спартакиады, сегодня принял участие в этом матче и принес победу сборной Казахстана. Поздравляю всех, кто пришел сегодня нас поддержать, – сказал Бекзад Нурдаулетов.

Ну и, наконец, шоу закрывал долгожданным возвращением на ринг Данияр Елеусинов – чемпион Олимпиа­ды-2016 в бразильском Рио-де-Жанейро в весе до 71 кг и чемпион мира 2013 года. Он не дрался целых два года, а тут встретился с представителем ЮАР Джабулани Маккензи. Казахстанец победил решением судей.

– Я бы хотел сказать, что очень рад своему появлению на ринге после двухгодичного перерыва. Честно говоря, было очень странно и непривычно выйти на ринг после такого перерыва. И эта атмосфера мне показалась как будто новой. Надо почаще на ринг выходить. Соперник тоже был непростым – очень мастеровитый, ловкий парень. Мне было нелегко, но я выиграл, – сказал наш чемпион.