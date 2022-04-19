Большой европейский футбол

На минувшей неделе в Старом Свете определились все полуфиналисты Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

В сильнейшем клубном первенстве Европы (а по сути, и всего мира) в 1⁄2 финала между собой за право встретиться в финале сыграют английские клубы «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», которые, соответственно, проведут по два поединка против двух испанских команд – «Реала» и «Вильярреала».

«Манчестеру Сити» (в прошлом сезоне дошедшему до финала Лиги чемпионов, где он уступил своим соотечественникам из «Челси» – 0:1) выпал удивительный жребий. Он только что, хоть и с небольшим скрипом, прошел один испанский клуб «Атлетико» (победив его дома со счетом 1:0 и сыграв в гостях – 0:0), а теперь его соперником станет другой. Причем «Реал», как и «Атлетико», базируется в Мадриде, и у него есть возможности поквитаться за своих земляков, причем опыт-то у них в этом есть, да еще какой...

«Королевский клуб» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, выбив его действующего чемпиона «Челси». В первой игре в Лондоне зафиксирован счет 3:1 в пользу испанцев, а в Мадриде тот же счет 3:1, но уже в пользу англичан... Вот такой вот поворот! Для выявления победителя командам пришлось играть в дополнительное время. И здесь точку на 96-й минуте поставил француз Карим Бензема, который забил второй гол в ворота «аристократов», он в итоге и стал победным для «Реала» (5:4 по сумме двух игр).

Между тем «Ливерпуль» решил порадовать своих болельщиков зрелищной игрой в ответном домашнем поединке против португальской «Бенфики». Напомним, что англичане в первом матче на выезде добились более чем убедительной победы со счетом 3:1, а потому во втором сыграли намного расслабленнее и завершили встречу со счетом 3:3. По сумме двух матчей британцы отпраздновали победу – 6:4 и теперь будут экзаменовать нынешний клуб-сенсацию «Вильяр­реал».

Кто бы думал, что футболисты из небольшого городка Вильярреаль численностью чуть более 51 тыс. человек смогут пройти не кого-нибудь, а грозную немецкую «Баварию». В первой игре «Вильярреал» дома победил со счетом 1:0, а в ответном матче, прошедшем в Мюнхене, добился ничьей – 1:1 и прошел дальше.

В Лиге Европы в полуфиналах намечается еще одно континентально-­островное противостояние. Два британских клуба – шотландский «Рейнджерс» и ­английский «Вест Хэм Юнайтед» будут сражаться с немецкими «РБ Лейпцигом» и «Айнтрахтом» из Франкфурта-на-Майне.

Главным героем из этой четверки пока является «Айнтрахт», по сумме двух поединков выбивший испанскую «Барселону». Дома немцы сыграли с каталонцами вничью – 1:1, зато на выезде они добились неожиданной победы со счетом 3:2. А помогли в этом свое­му клубу болельщики из Франкфурта. Как? Сейчас расскажем...

На ответный поединок на знаменитом стадионе «Камп Ноу», который вмещает 99 354 зрителя, «Барселона» официально предос­тавила пять тысяч билетов фанатам немецкого клуба. По сути же, на арену прошли целых 30 тыс. (!) болельщиков «Айнтрахта». Для этого спортивные туристы из Германии воспользовались не только официальными билетами, но и услугами туроператоров, а также испанских... перекупщиков. Испанцы поздно начали блокировать продажу билетов сверх нормы и поплатились за это. Вдохновленные небывалой поддержкой футболисты «Айнтрахта» и совершили сей подвиг.

Следующими соперниками немцев станут англичане, которые довольно предсказуемо прошли французский «Лион», сыграв дома – 1:1 и победив на выезде – 3:0. Думается, что руководство «Вест Хэм Юнайтед» обезопасит себя и на игре в Лондоне внимательно проследит за распределением мест на своем стадионе.

В свою очередь в другой предстоящей полуфинальной паре шотландский «Рейнджерс», на выезде проиграв португальской «Браге» – 0:1, взял реванш дома, в дополнительное время выиграв – 3:1, и теперь сыграет с германским «РБ Лейпцигом», который в свою очередь разобрался с испанским «Реал Сосьедадом», дома сыграв вничью 2:2 и выиграв в гостях – 3:1.

В третьем по значимости клубном турнире УЕФА – Лиге конференций в полуфиналах встретятся английский «Лестер Сити» и итальянская «Рома», а также нидерландский «Фейеноорд» и французский «Марсель».

В 1⁄4 финала британцы довольно легко прошли датский «Раннерс», дважды разгромив его со счетом 3:1 и 4:1; итальянцы не испытали особых проблем против турецкого «Трабзонспора», победив вначале 2:1, а потом и 3:0; голландцы в первой встрече довольно неожиданно сыграли 0:0 в Косово против «Дриты», а потом еще и дома с трудом выиграли 3:2, и, наконец, французы дважды обыграли азербайджанский «Карабах» – 3:1 и 3:0.

Ну а теперь давайте немного пройдемся по лучшим национальным первенствам континента. Начнем, конечно же, с Англии, которая, в отличие от других стран, до сих пор представлена во всех трех еврокубках.

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» не только задают тон в Лиге чемпионов, но и в Премьер-лиге, идя, соотвественно, на первом и втором местах. «Шейхи» из Манчестера (у которых сейчас 74 набранных очка) в среду дома будут принимать «Брайтон энд Хоув Альбион», а «Скаузеры» (73 очка) уже сегодня вечером на своем поле сыграют с «Манчестер Юнайтед». Третью строчку занимает с 62 очками «Челси», у которого на среду назначено столичное супердерби с «Арсеналом».

Больше всех откликов в национальном первенстве на минувшей неделе собрал именно «Манчестер Юнайтед», вернее, его лидер – португалец Криштиа­ну Роналду, который в субботу в домашней игре против «Норвич Сити» оформил 60-й хет-трик в карьере (50 из них за клуб, а 10 – в составе своей сборной)! Это рекорд среди действующих футболистов, феноменальный рекорд! Кстати, следом за Роналду идет форвард французского «ПСЖ» аргентинец Лионель Месси, у которого 55 хет-триков за карьеру.

Стоит отметить и такой факт: в 26 матчах текущего чемпионата Англии португалец забил 15 голов и занимает третье место в гонке бомбардиров, отставая лишь от южнокорейца Сон Хын Мина из столичного «Тоттенхема» (17 голов в 29 матчах) и египтянина Мохаммеда Салаха из «Ливерпуля» (20 голов в 29 играх).

Игра Криштиану позволяет сейчас «Манчестер Юнайтед» удерживаться на пятом месте в Премьер-лиге с 54 набранными очками. В этом году «Красные дьяволы» чемпионами уже не станут, но, возможно, в следующем сезоне Роналду осуществит эту мечту.

В чемпионате Испании лидер первенства мадридский «Реал» в воскресенье сделал невероятный камбэк, проигрывая 0:2, и вырвал победу на 92-й минуте. Центральная встреча тура про­шла в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

У «Севильи» голы забили хорват Иван Ракитич (21-я минута) и аргентинец Эрик Ламела (25-я). Такой счет нисколько не сломил футболистов «Королевского клуба», у которых вначале отличились бразилец Родриго (50-я), потом счет сравнял испанец Начо (82-я), а точку поставил француз Карим Бензема (92-я). После этой игры у столичного клуба на счету 75 очков.

В то же время по 60 очков набрали сразу три клуба. Это «Севилья», потом «Барселона» и мад­ридский «Атлетико». Каталонцы вчера вечером принимали на своем поле «Кадис», а «Матрас­ники» в воскресенье в столице смогли обыграть «Эспаньол» из Барселоны – 2:1.

В Италии наверху турнирной таблицы два клуба из Милана. При этом «Милан» пос­ле 33 игр и после домашней победы в пятницу дома над «Дженоа» из Генуи со счетом 2:0 набрал уже 71 очко. А вот «Интер» после 32 поединков (а значит, одной игры в запасе) и выездной победы в этот же день над «Специей» со счетом 3:1 имеет 69 очков.

Замыкает тройку лидеров с 66 очками неаполитанский «Наполи», который вчера вечером дома принимал столичную «Рому». В четверке лучших команд серии А находится и туринский «Ювентус», в субботу на своем стадионе сыгравший вничью с «Болоньей» – 1:1 и набравший 63 очка.

В немецкой Бун­деслиге уже на 9 очков оторвалась от ближайшего соперника мюнхенская «Бавария», в воскресенье в гостях разгромившая «Арминию» из Билефельда со счетом 3:0. Но даже эта победа не утешает ее фанатов после вылета из Лиги чемпионов. Что уж там говорить, даже знаменитый нападающий этого клуба Роберт Левандовски заявил, что его не устраивают методы работы и тактика на матчи, которую выбирает главный тренер Юлиан Нагельсман. Польский форвард постоянно критикует тактику, которую выбирает Нагельсман, а также сложные задания на тренировках, которые он дает. Кстати, сам 33-летний нападающий выступает отлично, забив уже 47 голов в 41 матче за «Баварию», у которой сейчас в активе 72 очка.

Идущая на втором месте с 63 очками дортмундская «Боруссия» в субботу на своем поле устроила настоящую экзекуцию «Вольфсбургу», разгромив его со счетом 6:1. Дублем в этой игре отметился самый желанный для клубов планеты на сегодняшний день 21-летний норвежский нападающий Эрлинг Холанд. На днях появилось очередное сообщение, что он переходит в один из богатейших клубов мира – английский «Манчестер Сити», но немцы опровергли эту информацию.

На третьем месте с 54 очками закрепился «РБ Лейпциг», в воскресенье на выезде обыгравший с минимальным счетом 1:0 «Байер» из Леверкузена.

И завершим наш обзор традиционно французской Лигой-1, где на протяжении многих лет единолично властвует столичный «ПСЖ», который не скупится на покупку самых дорогих игроков планеты.

В воскресенье «принцы» в Париже на стадионе «Парк де Пренс» принимали идущий на втором месте в чемпионате «Марсель» и победили со счетом 2:1. На 12-й минуте у клуба-олигарха забитым голом отметился бразилец Неймар, а в добавленное время первого тайма ворота поразил и самый дорогой сейчас в цене игрок планеты, француз Килиан Мбаппе. Все, что смогли сделать марсельцы, так это забить гол престижа усилиями хорвата Дуе Чалета-Цара на 31-й минуте.

После этого поединка у «ПСЖ» на счету стало 74 очка, а 59 осталось у «Марселя». У идущего на третьем месте «Ренна» 56 очков после проигрыша дома в пятницу от «Монако» со счетом 2:3.