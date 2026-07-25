Новоселье в Сайраме

Общество
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В городе открылся новый жилой корпус Сайрамской вспомогательной школы-интерната-колледжа, построенный за счет возвращенных государству средств.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Объект рассчитан на более чем 300 воспитанников. Современное здание оборудовано всем необходимым для комфортного и безопасного проживания детей. В жилых помещениях созданы благоприятные бытовые условия, предусмотрены необходимые инженерные системы, помещения для отдыха и занятий.

Сайрамская вспомогательная школа-интернат-колледж выполняет важную социальную миссию, обеспечивая образование, воспитание и сопровож­дение детей, нуждающихся в особой педагогической поддержке. Создание современной материально-технической базы позволяет учреждению эффективнее решать поставленные задачи и повышать качество оказываемых образовательных услуг.

Строительство нового корпуса стало возможным благодаря системной работе по возврату государству незаконно выведенных активов. По поручению Президента возвращенные средства направляются исключительно на финансирование проектов, имеющих высокую общественную значимость. Такой подход позволяет обеспечивать прозрачное и эффективное использование возвращенных ресурсов, направляя их на решение наиболее актуальных задач регионального развития.

#корпус #Сайрам #возвращение активов #школа интернат

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