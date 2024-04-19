Большую воду первыми приняли дачи в поймах рек

Паводки
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Демченко Марина

Их владельцы должны обращаться в местные акиматы, чтобы восстановить свое имущество

фото из архива "КП"

В этом году во время поло­водья, по данным МЧС РК на 15 апреля, в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях были подтоплены 2 035 дачных домов, а через пару дней – уже 3 124 дачи.

Участки, расположенные в пойме рек Деркул и Чаган в Уральске, начало топить еще 1 апреля. Всего, по данным акима­та Уральска, на дачах, прилегающих к городу, постоянно проживают 20 тыс. человек, сообщал Zakon.kz.

Местные СМИ писали о нес­кольких семьях, размещенных временно в эвакопунктах. В 2011 году, когда в половодье пострадали порядка 1,5 тыс. домостроений, акимат города предупреждал, что будущего на берегу реки нет, что строить на территории дачных обществ нельзя, но люди построились, потому что другого выхода не видели. Некоторые продолжают выплачивать кредиты, взятые на строительство, приобретение мебели и бытовой техники, а остались только с документами и несколькими узлами личных вещей. Дома в «Умиткере» и «Ягодке» ушли под воду…

Похожая ситуация в Костанае – первыми удар пробудившегося от зимнего сна Тобола приняли на себя дачи в трех садоводческих обществах.

Дачники Петропавловска еще помнят наводнение 2017 года, когда затопило более 5 тыс. дач. В этом году, по данным ДЧС СКО, они опять рискуют попасть в зону подтопления.

В Сети люди делятся многочисленными видео о том, как самостоятельно готовились к потопам на дачах: защищали фундаменты домов, герметиками запенивали окна, устраивали насыпи из мешков, рыли обводные арыки, поднимали мебель на мансарды… Они недоумевают, почему спасатели в первую очередь дамбами защищают поселки, а дачи принимают и останавливают воду?

Впрочем, их горю сочувствуют далеко не все. «Ну и что случится с этими дачами? Пару дней – и все высохнет», – комментируют одни, а другие их поддерживают: «Да и пусть эти дачи топит. Где-то дома по самую крышу затопило. Вот это страшно!»

Но дачники, пережившие ранее потопы, уже готовятся к наихудшему: все нажитое непосильным трудом придется выкинуть. Прощайте мебель, ковры, холодильник и телевизор! Даже ведра и кастрюли или уплывут, или будут погребены под грязью. Многие насаждения не переживут длительного застоя воды.

По данным Бюро национальной статистики, первая Национальная сельскохозяйственная перепись прошла в 2006-2007 годах. Тогда в стране были учтены 560 тыс. дачных участков. Прошло почти 20 лет, и эксперты, гос­органы, в которые мы обращались, уже не могут дать полной и объективной информации о количестве и состоянии дачных участков. Более того, по данным самих садоводческих товариществ, многие участки заброшены владельцами. Другая часть коллективных садов и огородов, дачных кооперативов давно поменяла свое целевое назначение. Для многих граждан это уже не участок, предназначенный для ведения сада и огорода с летним домиком для временного проживания. Это фактически место постоянного проживания людей, прописанных в рядом расположенном городе.

Долгие годы местные власти закрывали глаза на внутреннюю миграцию населения, время от времени, как бы опомнившись, грозили пальчиком: строительство капитальных домов запрещено на таких землях. Но тихой сапой дачные наделы обживались, превращаясь в окраинные микрорайоны городов и полноценные пригородные поселки.

Не один год люди обустраивали на дачных и садоводческих обществах свой нехитрый быт, готовы были терпеть коммунальные и инфраструктурные не­удобства, лишь бы жить вблизи города. Некоторых не пугало и близкое соседство с водоемами, ведь дачи, построенные в поймах рек, подтопляются талыми водами буквально каждый год.

Всякий раз после подобных водных стихий они восстанавливали свои дома, имущество и посадки за собственный счет, ведь по закону компенсация им не положена.

– Ущерб подсчитывается по всей республике. Вода еще не вез­де отошла, и кое-где сохраняется угроза вторичного подтопления. Владельцы подтопленных дач должны обращаться в местные акиматы. Если дача – единственное жилье, государство будет помогать людям восстанавливать поврежденное или строить заново наравне с пострадавшими владельцами частных домов, – так прокомментировала ситуацию официальный представитель Министерства промышленнос­ти и строительства Меруерт Ибраева.

По ее словам, строительство начнется по мере отступления воды. Акиматы выделили для этого участки, причем с подведенной инфраструктурой.

#регионы #паводки #СКО

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