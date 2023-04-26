Бомбы замедленного действия

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Алла Серикбаева

Немало пожаров и трагических случаев происходит из-за нарушения эксплуатации газовых баллонов. Эта необходимая в быту вещь – словно бомба замедленного действия...

фото из архива «КП»

Ежегодно в Казахстане регист­рируются около 30 случаев взрыва и хлопка газобаллонных установок. Причиной таких ЧП зачастую становится небрежное и неумелое обращение с бытовыми газовыми баллонами.

По правилам безопасности и согласно Закону «О газе и газоснабжении» их эксплуатация допускается только в домах не выше двух этажей. В иных случаях это грубое нарушение, и данные факты должны пресекаться газотехнической инспекцией. Но на деле это требование не соблюдается.

В Астане насчитывается более 20 тыс. домов, из которых доступ к газу имеют 12 тыс., а всего подключено 8,2 тыс. Понятное дело, что во многих домах электроплиты. Но электричество нынче – дорогое удовольствие. И если раньше действовали дифференцированные тарифы на электроэнергию по зонам суток и была возможность экономить, формируя график и направляя основные энергозатраты на более дешевые ночные часы, то теперь их упразднили, альтернативных решений так никто и не предоставил. И сегодня некоторые предпочитают газовые баллоны, не желая переплачивать за электричество. Однако пренебрегая правилами безопасности, домовладельцы порой не задумываются о последствиях...

Природный газ – потенциальный источник опасности. Наиболее опасные – метан (городской магистральный газ) и сжиженный (в баллонах). При утечке они вызывают удушье, отравление, а при смешивании с воздухом – это взрывчатое вещество. Взрыв газовоздушной смеси происходит не только от открытого огня, но и от искры, которая может возникнуть в электросети при эксплуатации бытового электрооборудования. Поэтому, если в доме произошла утечка газа, ни в коем случае не рекомендуется включать свет, телефон, поскольку это может стать причиной взрыва.

Чистый газ бесцветен и не имеет запаха. Чтобы человек вовремя почувствовал опасность, в него добавляют едкое и неприятно пахнущее вещество – обонятельный одорант.

Также следует учитывать, что природный газ легче воздуха и поэтому поднимается при выходе из трубы. При этом сжиженный газ, поставляемый в баллонах и сливаемый в резервуары, наоборот, тяжелее воздуха, и представляет большую опасность, поскольку в случае утечки может накапливаться на кухне или, что еще опаснее, в подвале.

Кстати, как отмечают врачи, получаемые в результате газовой вспышки термические ожоги больше по площади и гораздо тяжелее поддаются лечению.

Требований по безопасности использования газовых баллонов в быту немало. И это не только ограничения по этажности, но и правила хранения, реализации, перевозки и даже расположения.

Раньше за их соблюдением следили в Комитете промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям. Но в соответствии с Указом Президента РК «О мерах по разграничению полномочий между уровнями государственного управления Республики Казахстан» от 25 августа 2014 года № 898 компетенцию по контролю в сфере газа и газоснабжения за газовыми баллонами и газоиспользующим оборудованием на объектах социальной инфраструктуры (бытовые и коммунально-бытовые потребители) передали местным исполнительным органам. А учитывая Указ Президента РК от 26 декабря 2019 года № 229 «О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан» с 1 января 2020 года до 1 января 2023 года прекращены проверки субъектов малого и микробизнеса.

Работа противопожарной службы в этом направлении была отлажена – все проверялось и лицензировалось, начиная от хранения и перевозки. Так, ячейки в газовозе должны быть обиты резиной, чтобы баллоны не ударялись друг о друга, обязательно наличие огнетушителя, знаков опасности и искрогасителей. Если все требования соблюдались, то выдавалось разрешение на право перевозки, и с ним предприниматель шел в транспортную инспекцию, где получал лицензию, которая выдавалась на год. У водителя был маршрутный лист, и если он был замечен, допустим, во дворе, где не должен быть, то лицензия изымалась.

Сейчас такого жесткого контроля нет. Газовые баллоны продает кто угодно и где угодно. Купить их можно по объявлениям, на заправках. Хотя согласно законодательству необходимо приобретать только в специализированных организациях, имеющих сертификаты на реализацию данной продукции. Таких в Астане четыре, и газобаллон там стоит 1 800 тенге (10 кг). Но те, кто пользуется услугами «официалов», жалуются, что стоимость постоянно повышается, да и сервис оставляет желать лучшего – надо сделать заявку и долго ждать. Сами баллоны, которые передаются «с рук на руки», в ненадлежащем состоянии. Некоторые потребители отмечают, что их «не дозаправляют», поскольку одного хватает на месяц, а другой при таком же потреблении заканчивается гораздо раньше.

Поэтому в целях экономии времени и денег люди опять же идут на риск, заправляя баллоны на автогазовых заправках, что является грубым нарушением. Дело в том, что автомобильные газовые баллоны отличаются от бытовых. В них имеется специальный отсекатель, который при достижении 80% наполнения газом, прекращает доступ сжиженного топлива. В бытовом баллоне такого нет, и, как правило, на частных заправках их заполняют под завязку.

Сегодня достоверно неизвестно, сколько организаций занимается таким нелегальным бизнесом. Какой там персонал и сами газовые баллоны? Ведь раньше сотрудники газонаполнительного пункта проходили спецкурсы, а баллоны выборочно проверяли: вскрывали, сливали конденсат, промывали, сушили, восстанавливали, проверяли на давление. Сейчас никто этого не делает. Хотя возраст некоторых бытовых газбаллонов почти «пенсионный». Также, согласно правилам, прежде чем попасть в дом, они должны пройти испытания на так называемых «наполнительных каруселях», которые в автоматическом режиме контролируют вес и герметичность. Отсюда целый ряд нарушений.

Как нам сообщили в управлении жилья и жилищной инспекции Астаны, проверочные мероприятия с применением административных мер осуществляются только в случае письменного обращения граждан с указанием факта нарушения.

– Также управлением по использованию газового баллона в жилом доме этажностью более двух этажей отработан механизм с департаментом полиции Астаны. На основании материалов применяются административные меры по статье 306 КоАП, – отметили в ведомстве.

В столице работают две межведомственные рабочие группы, куда включены все заинтересованные государственные органы. Ими проводится работа по проекту газификации города, обследованию подключенных абонентов к сетям природного газоснабжения на предмет отсутствия утечек, а также собственникам квартир, управляющим организациями (КСК, ЖСК, ОСИ, ТОО, ПТ), юридическим лицам разъясняются правила пользования газовым оборудованием.

Хочется уповать на сознательность населения, но, как показывает практика, многие все же рассчитывают на авось.

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