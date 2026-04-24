Инвестиции в успех

Статьи,Қазақ тілі
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В регионе на государственном языке создают электронные учебники по специальностям. И спрос на них немалый. Все объясняется тем, что казахстанское высшее образование становится более привлекательным в мире. Цифры говорят сами за себя: только в вузах Восточно-Казахстанской области обучаются почти три сотни студентов из России, Монголии, Афганистана, Китая, Индии, Пакистана, Нигерии, Либерии и других стран. Нашу страну рассматривают как образовательный хаб в Центральной Азии по подготовке самых востребованных на рынке кадров – инженеров, физиков, химиков, айтишников, врачей… Причем многие из студентов связывают свое будущее именно с Казахстаном, то есть мотивированы на знание государственного языка с профессиональной лексикой.

фото автора

Как пояснила филолог Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова Шынар Курманбаева, такие знания в основном дают научные тексты, видео- и аудиоматериалы, но одних только этих форм теперь недостаточно. Актуальность набирают электронные учебники, обучающие с помощью компьютерных технологий.

– В разделах по специальности всегда много терминологии, – продолжает Шынар Капантайкызы. – Мы разработали электронный учебник казахского языка, который как раз ориентирован на профессиональную специфику. Студенты намного легче усваивают даже сложные термины, если тексты в компьютерной программе поддержаны разными опциями.

Исследователи провели оценку эффективности электронного пособия: одной группе предложили поработать с профессиональной научно-популярной темой на обычных бумажных носителях, другой – с тем же текстом, но на экране, плюс с видео- и аудиосопровождением, электронным словарем. Срез делали по трем показателям: понимание содержания, овладение терминологией, самостоятельный пересказ. Вторая группа показала более высокий результат по всем параметрам. Как заключила филолог, обучение профессионально ориентированному казахскому языку дает эффект, если выстроено с применением информационно-коммуникационных технологий.

В целом, по словам исследователя, университеты – это всегда заряженные молодостью творческие лаборатории. Те же языки ребята во многом осваивают просто во время общения друг с другом. Казахстанцы легче начинают говорить на английском рядом с пакистанцами и индийцами, иностранцам в молодежной среде проще дается казахский.

– У нас студент из Пакистана Усама вырос в Центральной Азии, любит этот регион, его традиции, – рассказала филолог. – Специально приехал учить казахский язык и литературу, чтобы стать учителем. Читает в оригинале произведения Абая, пробует себя в переводах с казахского.

Другой студент из Пенджаба Фархат начал учить язык, взяв в руки домбру. Поет и без труда запоминает тексты. Как заключила Шынар Курманбаева, сейчас многие молодые люди проявляют интерес к языку, культуре и истории Казахстана, даже если их профессии не связаны с гуманитарным направлением. Ребята рассматривают такие знания как инвестиции в свое успешное будущее.

