Выбор Оксаны Зинченко

Оксана искренняя, мотивированная и глубоко вовлеченная – пожалуй, именно такие молодые люди формируют сегодня будущее и государственного языка, и общества, и страны в целом. А еще студентка третьего курса филологического факультета Кокшетауского университета им. Ш. Уалиханова – очень милая, симпатичная девушка и хороший, отзывчивый человек. Ее характер и внутренний стержень формировались в многодетной казахской семье, в которой она с детства впитала главные ценности – уважение к старшим, заботу о младших, открытость, трудолюбие и ту особую человечность, которая подтверждается не словами, а поступками.

Есть особенные жизненные истории, которые рушат сложившиеся стереотипы и одновременно возвращают веру в простые, но важные ценности – семью, язык и благодарность. История моей героини именно такая. По происхождению Оксана украинка, а по духу и внут­реннему мировоззрению считает себя настоящей казашкой. И это чувствуется уже по тому, что девушка по большей части разговаривает на чистейшем казахском языке.

– Менің жүрегім қазақ деп соғады, – просто и без пафоса говорит моя собеседница.

И в этой фразе чувствуются ее осознанный выбор, жизненная позиция и отношение к своей родине: здесь дом, семья, будущее.

Казахский язык вошел в ее жизнь довольно рано, но больше не через учебники, а через тепло и участие окружающих людей. Когда-то жизненные обстоятельства сложились так, что маленькая Оксана оказалась в детском доме Акколя. Здесь она пошла в первый класс с государственным языком обу­чения. Вскоре судьба повернулась к ребенку светлой стороной: она обрела новый теплый и радушный дом. Приемная семья Мурата и Орынбасар ­Кабылбаевых из аула Кенесары Бурабайского района стала для нее настоящей опорой и местом, где ее ждали. В атмосфере любви и заботы она продолжала осваивать казахскую речь, впитывала ее естест­венно, как родную. Окончив казахскую школу, девочка не просто выучила язык – она его ежедневно проживала через повседневные разговоры дома и в школе, семейные традиции, национальные праздники, уважение к старшим, искреннюю открытость к людям.

О своей большой семье Оксана говорит с особым трепетом, ведь это ее самый главный университет.

– Наши родители дали всем нам гораздо больше, чем просто дом: огромные возможности раскрыть себя, получить образование, поверить в собственные силы. Благодаря этим людям моя жизнь сложилась именно так, а не иначе. Родители стали не только крепкой опорой, но и настоящими наставниками, научив понимать глубину казахской культуры – от прос­тых обычаев и традиций до особого отношения к людям. Думаю, эти знания нам, всем их многочисленным детям, очень пригодятся в жизни. Лично я это уже хорошо ощущаю. С огромной благодарностью всегда говорю: все, что умею и знаю, – результат любви, терпения и веры в меня моих родителей, самых дорогих и близких мне людей, – делится девушка.

В 2023 году Оксана ­Зинченко поступила в Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова. Выбор ею казахского отделения факультета филологии – не случайность. Еще в школе, показывая блестящие знания, она была непременным участником и победителем многих языковых олимпиад и конкурсов. Прочили школьнице эту специальность и учителя, разглядевшие не просто способную ученицу, а человека, для которого казахский язык в будущем может стать настоящим призванием. Оксана прислушалась к совету старших. Именно поэтому ее предназначение – передавать знания и опыт другим, зажигать и вдохновлять сомневаю­щихся своим примером, доказывать, что настоящая любовь к языку и культуре рож­дается не по происхождению, а по выбору души.

Сейчас, проходя учебную прак­тику на областном телевидении, девушка с увлечением осваивает тонкости профессии тележурналиста – от работы в кадре и за кадром до понимания того, как рождается живое слово в эфире. Выезжает на съемки сюжетов, готовит раскадровку, погружается во все этапы работы над материа­лом. По ее словам, ей очень интересно в этой сфере, она с удовольствием пробует себя в новом увлекательном деле.

Впереди у Оксаны новый этап – на четвертом курсе ее ждет прак­тика в Высшем педагогическом колледже им. Ж. Мусина, которая станет возможностью примерить на себя роль преподавателя, почувствовать аудиторию. Разумеется, со временем девушка определится, каким путем – журналистики или педагогики – пойдет по жизни дальше. Но в любом случае свою главную миссию Оксана Зинченко видит в укреплении и развитии казахского языка.

Многие нередко благодарят девушку за прекрасное знание языка, кто-то смущенно признается, что ему стало очень стыдно за уровень своего казахского, который не идет ни в какое сравнение. В такие моменты, ­признается девушка, ей становится тепло и радостно оттого, что даже случайный разговор может заключать большой смысл, становится ее маленьким вкладом во что-то значимое.