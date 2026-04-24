Объединение истинных патриотов

«КП»: В нынешнем году исполняется пять лет, как на расширенном заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана было принято решение о создании новой организации – «Ассамблея жастары». Решение серьезное и весомое. Как начинался путь новой молодежной структуры?

– Справедливости ради отмечу, что молодежное крыло ассамблеи образовано в 2014 году, и первая организация называлась «Жарасым». Затем ее переименовали в «Жаңғыру жолы», а в 2021 году создана «Ассамблея жастары».

Пятилетний юбилей нашей молодежной организации приходится на период важных трансформационных политических процессов в стране. Как известно, в марте на республиканском референдуме казахстанцы поддержали принятие новой Конституции. К слову, в процессе подготовки и проведения важного политического события участвовали и мы, представители РОО. Важной частью изменений в Основном законе стал блок общественно-политического участия граждан. На базе Ассамблеи народа Казахстана и Национального курултая будет создан новый конституционный орган – Қазақстан Халық кеңесі. Поэтому в наш первый, хоть и небольшой юбилей мы начинаем свою трансформацию и ребрендинг.

«КП»: Успехи за годы деятельности, следует полагать, колоссальные.

– Конечно! За пять лет мы достигли вполне заметных результатов, став одной из ведущих молодежных ячеек Казахстана. В рядах организации насчитывается более 15 тысяч активных участников, а охват нашей деятельностью превышает миллионную отметку. Создано более 40 представительств. В этом направлении мы вышли за пределы областных центров, охватив своей работой моногорода и районы. Большое внимание уделяется работе с сельской молодежью, на регулярной основе проводятся выезды и консультации молодых граждан по вопросам образования, трудоустройства и открытия бизнеса.

Стоит отметить, что мы сформировали реальные механизмы поддержки творческой и креативной молодежи. В рамках проекта Folk&Art Performance выделяются проездные гранты для молодых талантов, позволяющие им участвовать в международных конкурсах. Например, несколько коллективов из Караганды смогли выехать в Кыргызстан для участия в международном детском фольклорном фестивале «Наристе».

Отдельно нужно остановиться на сотрудничестве с учебными заведениями. Начата работа по открытию студенческих ассамблей в университетах и колледжах. В настоящее время насчитывается более 100 подобных организаций. Это стало основой для привлечения новых активистов в ряды организации. В конце прошлого года в Костанае прошел I Республиканский форум студенческих ассамблей, объединивший все регионы. В рамках этого мероприятия был сделан акцент на получении студенческими лидерами востребованных навыков, развитии лидерских качеств и проектного менеджмента.

Очень много сделано для развития молодежной публичной дипломатии. Подписаны меморандумы о сотрудничестве с молодежными организациями Таджикистана и Узбекистана в рамках государственных визитов Президента Касым-Жомарта Токаева в эти страны. Организация «Ассамблея жастары» стала членом Европейской молодежной карточной ассоциации, вошла в состав Молодежного совета СВМДА, выстроила тесное взаимодействие с ЮНЕСКО, проведя в прошлом году самостоятельное мероприятие в штаб-квартире организации в Париже.

«КП»: Согласитесь, порой нелегко объединить людей в одном коллективе, а у вас целая армия активистов. Как вам удается координировать работу с целью укрепления единства народа Казахстана?

– Конечно, работа с большим коллективом – это всегда определенный вызов. Мы должны охватить разные интересы и запросы нашей аудитории. Я думаю, что самым главным мерилом эффективности и востребованности молодежной организации является результативность ее проектов. Не перестаю повторять, что мы должны стремиться работать по принципу «сервисной модели», то есть быть интересными, полезными и доступными.

Также очень большое значение имеет комьюнити. К нам идут не только ради участия в проектах, но и просто в поиске новых друзей, единомышленников и коллег. Я очень радуюсь, когда слышу, что для наших активистов и волонтеров организация становится второй семьей, что на этой площадке они находят поддержку и возможность самореализации.

Молодежь сама формирует идеи по проектам, направленным на укрепление единства нашего народа. Это творческие, образовательные, волонтерские, социальные инициативы. Для членов организации созданы все условия, чтобы выдвигать идеи, творить, что тоже вызывает широкое одобрение участниками нашего движения.

«КП»: Какая работа проводится в рамках укрепления согласия и единства среди казахстанцев?

– Укрепление единства и согласия в молодежной среде является нашей первостепенной задачей. Мы стремимся это делать через интересные для самой молодежи проекты. Очень большое внимание уделяем интерактивной составляю­щей. В целом за пять лет деятельности нашего объединения прошло много разноформатных форумов и лагерей для молодежи всей страны. Фактичес­ки каждый регион имеет свой брендированный проект. Мы создаем через них платформу, где молодежь разных этносов активно продвигает ценности единства и согласия, формирует новые идеи, обменивается опытом.

В последующем участники таких мероприятий объединяют вокруг себя команды в своих регионах. Это можно назвать мультипликативным эффектом. «Ассамблея жастары» – это объединение настоящих патриотов, созидателей своей земли, которые стремятся внести свой вклад в развитие страны и общества.

Также в этом контексте важно отметить проекты по продвижению государст­венного языка. Сегодня мы видим, что все больше представителей молодежи разных этносов в совершенстве владеют казахским языком, и их уже можно назвать амбассадорами государст­венного языка. В структуре нашей организации это направление является очень важным и ответственным.

«КП»: В начале беседы вы отметили, что представители «Ассамблея жастары» принимали участие в подготовке и проведении референдума. А как молодежное крыло АНК участвует в реализации реформ и разъяснении положений новой Конституции?

– Мы не просто активно включились в подготовительный процесс, но и провели большое количество встреч с молодежью по разъяснению норм новой Конституции. Это является свидетельством высокой гражданской ответственности членов нашей команды. Многие были вовлечены в работу коалиции, выезжали в регионы, отвечали на воп­росы молодежи в социальных сетях.

Мне самому выпала высокая честь и ответственность быть членом Комиссии по конституционной реформе. На этой площадке мы также провели ряд экспертных обсуждений и рассмот­рели предложения молодежи. Стоит сказать, что члены нашей организации являются активными участниками всех общественно-политических процессов.

В рамках изменений, нашедших отражение в Основном законе, нашей организации так же, как и всем, нужно будет переосмыслить планируемые проекты, наполнив их новым содержанием, выстроить новые форматы взаимодействия с нашей молодежью. Уверен, мы сможем продолжить свою созидательную деятельность и создать новые механизмы поддержки молодежных инициатив.

«КП»: Какие конкретные ценности, на ваш взгляд, должны лежать в основе идентичности современного казахстанца?

– Современный молодой человек должен стремиться к знаниям и труду, быть конкурентоспособным. Глава государства неоднократно подчеркивал, что молодежь Казахстана призвана стать олицетворением созидательного патриотизма – не просто наблюдать за переменами, а быть их активными участниками.

Считаю, что сегодня крайне важно постоянно обновлять свои навыки, ведь именно адаптивность позволяет сохранять устойчивость в меняющемся мире. Истинный патриотизм проявляется прежде всего в делах: в созидательном труде на благо страны и укреплении национального единства.

«КП»: Ваши пожелания в честь Дня единства народа Казахстана?

– Общественное согласие – фундамент успешного и поступательного развития государства. В День единства хочу обратиться ко всем казахстанцам с призывом: давайте беречь нашу дружбу и трудиться во имя процветания Родины.