В авангарде мировых стандартов

Масс-медиа
Дария Торе-Али, Астана

Корпоративный фонд «Медиа дамыту қоры» совместно с Академией Euronews провели интенсивный обучающий курс по медиатехнологиям. Двухдневная программа была направлена на подготовку отечественных медиа­продюсеров, медиаменеджеров, журналис­тов и профильных специалистов к работе в условиях глобального информационного рынка. Основной акцент курса был сделан на управлении производством телевизионных программ международного уровня и координации глобальных команд.

фото предоставлено КФ «Медиа дамыту қоры»

Главным спикером и тренером выступил Акис Татсис – руководитель греческой службы Euronews и глава бюро телеканала в Ташкенте. Имея многолетний опыт освещения крупнейших геополитических и социальных событий Европы, эксперт поделился с участниками уникальными методиками создания контента, соответствующего мировым стандартам вещания.

Фокус первого дня был на тео­рии – участники вникали в тонкости межкультурного сотрудничества, особенности работы в мультинациональных коллективах и ныне практикуемые медиаплатформой Euronews технические алгоритмы медиа­производства. Последнему пунк­ту было уделено особое внимание. Акис Татсис детально объяснил участникам каждый этап – от оперативного нахож­дения инфоповода и координации работы рассредоточенных по всему миру полевых коррес­пондентов до сложного процесса постпродакшена, включая многоязычное озвучивание и интеграцию готового продукта в единую систему управления контентом.

Работа второго дня была основана на реальных сценариях из профессиональной деятельности. Обучение проходило исключительно на английском языке, что позволило участникам погрузиться в аутентичную языковую среду международной журналистики.

Активное участие представителей медиа и смежных отраслей в таких программах подтверж­дает запрос на качественную трансформацию контента и готовность казахстанских СМИ работать по самым высоким профессиональным стандартам. Подобные международные прог­раммы полезны как молодым кадрам, так и опытным профессионалам. Глобальное сотрудничество и мультикультурный диалог неизменно расширяют профессиональные горизонты, позволяя казахстанским специа­листам быть в авангарде мировых медиатрендов.

#Медиа дамыту қоры #медиатехнологии #обучающий курс #Академия Euronews

