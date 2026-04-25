В авангарде мировых стандартов

Главным спикером и тренером выступил Акис Татсис – руководитель греческой службы Euronews и глава бюро телеканала в Ташкенте. Имея многолетний опыт освещения крупнейших геополитических и социальных событий Европы, эксперт поделился с участниками уникальными методиками создания контента, соответствующего мировым стандартам вещания.

Фокус первого дня был на тео­рии – участники вникали в тонкости межкультурного сотрудничества, особенности работы в мультинациональных коллективах и ныне практикуемые медиаплатформой Euronews технические алгоритмы медиа­производства. Последнему пунк­ту было уделено особое внимание. Акис Татсис детально объяснил участникам каждый этап – от оперативного нахож­дения инфоповода и координации работы рассредоточенных по всему миру полевых коррес­пондентов до сложного процесса постпродакшена, включая многоязычное озвучивание и интеграцию готового продукта в единую систему управления контентом.

Работа второго дня была основана на реальных сценариях из профессиональной деятельности. Обучение проходило исключительно на английском языке, что позволило участникам погрузиться в аутентичную языковую среду международной журналистики.

Активное участие представителей медиа и смежных отраслей в таких программах подтверж­дает запрос на качественную трансформацию контента и готовность казахстанских СМИ работать по самым высоким профессиональным стандартам. Подобные международные прог­раммы полезны как молодым кадрам, так и опытным профессионалам. Глобальное сотрудничество и мультикультурный диалог неизменно расширяют профессиональные горизонты, позволяя казахстанским специа­листам быть в авангарде мировых медиатрендов.