Борьба с правонарушениями: в Казахстане расширят меры учета и контроля

Мажилис,Закон и Порядок
132
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении проект закона «О профилактике правонарушений», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметил министр внутренних дел Ержан Саденов, цель документа – совершенствование системы профилактики.  

«Акцент – на устранение причин и условий, способствующих правонарушениям. Объединяются 5 однородных законов. Профилактика должна обеспечиваться на всех уровнях. Эти подходы предусмотрены в законопроекте», - пояснил он.

Проектом закона вводится солидарная ответственность: акимов – за состояние правопорядка в регионе, госорганов – за профилактику по компетенции, маслихатов – по заслушиванию их отчетов, усиливается роль местных сообществ.

«Повышается статус межведомственной комиссии по профилактике. Теперь состав и полномочия комиссии будут утверждаться Президентом. Оценка будет даваться в Национальном докладе. Расширен перечень субъектов профилактики. Конкретизируются их компетенции по идеологической, разъяснительной и воспитательной работе, адаптации и реабилитации, внедрению цифровых решений.

Также закрепляются способы участия граждан, предпринимателей в профилактике. Теперь общественных помощников смогут привлекать все правоохранительные органы. Усилены меры индивидуальной профилактики.  Расширяется перечень подучетных лиц, подлежащих профилактическому контролю, сфера применения адмнадзора», - сообщил глава МВД.

Вводятся новые механизмы: официальное предостережение; учет лиц (семей), находящихся в трудной жизненной ситуации, а также их социальная адаптация и реабилитация; педагогическое сопровождение подростков, требующих повышенного внимания; запрет на приближение.

«Сопутствующими законопроектами вводится адмответственность за повторное неисполнение представлений госорганов об устранении причин и условий правонарушений, размещение и распространение противоправного контента», - добавил Саденов.

#мажилис #МВД #законы #правонарушения

