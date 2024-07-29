Борьба с саранчой: ситуация в приграничных с Россией регионах стабилизировалась

Ситуация на этих территориях долго оставалась сложной

Фото: пресс-служба правительства РК

На заседании центрального штаба по противодействию распространению саранчи под председательством заместителя премьер-министра Серика Жумангарина рассмотрели ситуацию за прошлую неделю, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

На сегодня мониторинг по выявлению очагов распространения саранчи проведен на площади 16,7 млн га, что составляет 98% от плана. С учетом повторной обработки общая площадь применения защитных мер достигла 2,9 млн га.

Защитные мероприятия против итальянского пруса продолжаются в Акмолинской, Актюбинской и Костанайской областях.

Вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы отметил, что по всему периметру казахстанско-российской государственной границы проведены обследования на выявление мест распространения саранчовых. В Атырауской, Западно-Казахстанской областях ситуация стабильная, опасности перелетов нет.

«В Актюбинской и области Абай миграции саранчовых не выявлено. В Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областях на приграничных с Российской Федерацией территориях концентрация саранчовых ниже экономического порога вредоносности», — резюмировал вице-министр.

Регионы, где сохраняется вероятность распространения саранчи, продолжат мониторинг и обработку при необходимости.