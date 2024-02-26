Борьбу с лудоманией обсудил Совет по молодежной политике при президенте РК

Государственный советник Ерлан Карин провел очередное заседание Совета по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz.
Участники обсудили ход разработки проекта документа по противодействию незаконному игорному бизнесу и лудомании.
Государственный советник отметил, что сегодня лудомания становится уже одной из главных угроз национальной безопасности. Учитывая, что игровой зависимости подвержено молодое поколение граждан, именно Совет по молодежной политике выступает главным координатором и центром борьбы с незаконным игорным бизнесом и лудоманией.
В свою очередь члены совета высказали уверенность, что эффективная профилактика и борьба с лудоманией должна носить системный характер и реализовываться совместными усилиями государственных органов и общества.
По итогам рабочей встречи Ерлан Карин подчеркнул, что на сегодняшний день в стране молодежь становится не просто адресатом реформ, но ключевой движущей силой намеченных преобразований.
Государственный советник заявил, что Совет является площадкой, на которой не только поднимаются, но и решаются проблемы молодежи.