Борьбу с лудоманией обсудил Совет по молодежной политике при президенте РК

Государственный советник Ерлан Карин провел очередное заседание Совета по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz .

Фото: akorda.kz

Участники обсудили ход разработки проекта документа по противодействию незаконному игорному бизнесу и лудомании.

Государственный советник отметил, что сегодня лудомания становится уже одной из главных угроз национальной безопасности. Учитывая, что игровой зависимости подвержено молодое поколение граждан, именно Совет по молодежной политике выступает главным координатором и центром борьбы с незаконным игорным бизнесом и лудоманией.

В свою очередь члены совета высказали уверенность, что эффективная профилактика и борьба с лудоманией должна носить системный характер и реализовываться совместными усилиями государственных органов и общества.

По итогам рабочей встречи Ерлан Карин подчеркнул, что на сегодняшний день в стране молодежь становится не просто адресатом реформ, но ключевой движущей силой намеченных преобразований.

Государственный советник заявил, что Совет является площадкой, на которой не только поднимаются, но и решаются проблемы молодежи.