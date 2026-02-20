Бороться с коррупцией вместе

Насихат Оркушпаева
.

Тандем государства и НПО необходим для формирования культуры добропорядочности

В рамках реализации концепции по продвижению в обществе идеологии закона и порядка особое значение приобретает потенциал гражданского общества, а именно в плане обеспечения прозрачности управления, укрепления доверия к институтам власти и противодействия коррупции. Председатель Гражданского альянса Алматы, член городского общественного совета, профессор Казахстанско-Британского технического университета PhD Каиржан Абдыхалыков уверен, что к решению всех этих вопросов необходимо привлекать весь третий сектор без исключения.

Имея за плечами многолетний опыт в сфере неправительственного сектора, Каиржан Саясатович всегда выступает за укрепление роли гражданского общества как партнера государства в реализации реформ и стратегий, включая концепции «Слышащее государство» и «Закон и Порядок». При этом он отмечает важность вовлечения казахстанцев в решение значимых для страны процессов и задач. В деле продвижения идео­логии закона и порядка, в том числе и мер противодействия коррупционным правонарушениям, без участия каждого жителя не обойтись, уверен он.

– Гражданское общество имеет достаточно большой потенциал в решении этих вопросов. Его представители должны активно взаимодействовать с государственными органами в плане реализации и локализации 17 Целей устойчивого развития ООН, принятых в 2015 году. С 2020 года ЦУР внедрены в архитектуру государственного управления Казахстана, как на центральном, так и на региональном, а также местном уровнях. В этой связи крайне важен общественный мониторинг со стороны гражданского общества за реализацией ЦУР, в том числе что касается продвижения принципов закона и порядка и предотвращения любых форм коррупции – от системной до бытовой, – говорит эксперт.

С 2017 года в Казахстане реализуются различные форматы взаимодействия между гражданским обществом и государством по вопросам противодействия коррупции. Были созданы проектные офисы на основе принципов проектного менеджмента, такие как Adaldyq alańy, «Саналы ұрпақ», «Адал жол» и другие. В свое время они были открыты во всех отраслевых министерствах и на уровне региональных акиматов. Эти площадки, как подчеркивает Каиржан Саясатович, стали инструментом системной профилактики коррупции и выстраивания взаимовыгодного партнерства.

В борьбе с коррупцией следует отметить работу информационных штабов, а также процесс формирования пула спикеров из числа общественников, экспертов и ученых, которые помогали разъяснять представителям квазигоссектора и субъектам предпринимательства суть и последствия таких правонарушений. На новом этапе с учетом трансформации системы государственного управления вопросы превенции и популяризации предотвращения коррупции переданы Агентству по делам государственной службы РК.

– В структуре АДГС созданы соответствующие подразделения, отвечающие за формирование культуры добропорядочности. На данном этапе гражданское общество активно взаимодействует с региональными подразделениями агентства. Так, в Алматы за последние месяцы были организованы Гражданский форум и круглый стол по вопросам превенции системной коррупции. В ближайшее время планируется проведение дополнительных мероприятий с участием представителей гражданского общества, поскольку, если честно, потенциал третьего сектора в вопросах популяризации идеологии «Закон и Порядок» и предотвращения коррупции до конца не раскрыт, – считает Каиржан Абдыхалыков.

Эксперт предлагает внедрить систему искусственного интеллекта и цифровых технологий в структуру превенции коррупции, а также развивать принципы цифровой демократии, для чего создать единый портал, на котором аккумулировалась бы вся информация, связанная с реализацией принципов «Закона и Порядка», а также с антикоррупционной политикой.

– Любой гражданин имел бы доступ к этому ресурсу, а сам портал мог бы стать эффективной коммуникационной платформой между обществом и Агентством по делам государственной службы, в особенности с теми подраз­делениями, которые отвечают за формирование культуры добропорядочности. От Гражданского альянса Алматы также поступали предложения о разработке совместной обучающей программы по антикоррупционной культуре для преподавателей и сотрудников школ, колледжей и университетов. Мы также готовы к активному взаимодействию в проведении просветительских мероприятий. Тем более что располагаем пулом экспертов, которые готовы совместно с территориальными органами АДГС и другими заинтересованными структурами отрабатывать эти вопросы, – резюмирует мой собеседник, подчеркивая, что к противодействию с этим социальным злом нужно подключать все институты гражданского общества.

Особое значение имеет проведение совместных форумов и конкурсов среди представителей гражданского общества, политических партий и молодежных организаций. Крайне важно привлекать студенческую молодежь. Через акции, флешмобы, просветительские мероприятия и общественные инициативы можно формировать в молодежной среде устойчивую нулевую терпимость к коррупции и укреплять ценности «Закона и Порядка».

Гражданское общество способно стать максимально полноценным стратегическим партнером государства в вопросах укрепления законности, формирования культуры добропорядочности и построения системы нулевой терпимости к коррупции. Реализация этого потенциала требует системного подхода, институционализации механизмов взаимодействия и активного вовлечения всех слоев общества.

Укрепление сотрудничества между государством и обществом в целом способствует повышению прозрачности управления, снижению коррупционных рисков и формированию правового государства. В современных условиях именно активное, ответственное и зрелое гражданское общество становится гарантом устойчивого развития и справедливости.

