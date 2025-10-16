«Аношинские чтения» — это не просто форум. Это авторитетная международная площадка, где ученые, музейные работники и краеведы встречаются, чтобы сберечь и оживить значимые памятники истории и культуры. Здесь происходит бесценный обмен опытом и внедрение самых прогрессивных музейных технологий.

Для «Бозока» участие в столь престижном событии стало важным шагом: оно помогло укрепить международное сотрудничество и с гордостью представить уникальное археологическое наследие страны. Доклады, представленные специалистами, вызвали живой интерес у зарубежных коллег, еще раз подчеркнув, что древнее городище Бозок является значимым объектом для глубокого изучения истории Великой степи.

Само мероприятие гостеприимно приняла площадка Омского государственного историко-культурного музея-заповедника "Старина Сибирская". Директор музея «Бозок» Сауле Бурбаева выступила с докладом на пленарном заседании, рассказав о государственной поддержке в реконструкции и воссоздании памятников истории и культуры и поделилась опытом поэтапной реализации амбициозного проекта по созданию Национального археологического парка под открытым небом.

Проект «Бозок» — это первый в Казахстане музейный комплекс, в котором воссоздаются поселения, начиная от энеолита. Это место уникально тем, что органично объединяет три компонента, необходимые для воплощения современной концепции «живого музея»: сакральный природный ландшафт, включая живописное озеро Бузукты, чья природная эстетика сама по себе становится точкой притяжения для туристов. Кроме того, это уникальный археологический объект, уже включен в список памятников Казахстана республиканского значения.

Сердцем этого проекта является археологический комплекс, который включает в себя градообразующие кварталы в виде трехчастной структуры, производство в виде кирпичеобжигательных печей, стационарных жилищ и ирригационной системы. Особый интерес у ученых вызывает элитный некрополь золотоордынского периода. В экспозиции будет представлена и трогательная реконструкция казахской зимовки и хозяйственными постройками конца XIX – начала XX веков. Главная цель проекта — не просто сохранить и показать эти объекты, но и создать аутентичную культурную среду, которая охватывает ключевые этапы развития степной цивилизации.

Особый душевный акцент в конференцию внесла известный ученый – этнограф Зубайда Сураганова, посвятив свое выступление выдающемуся казахстанскому ученому Кималю Акишеву, одному из основателей археологической школы Казахстана. Она провела тонкий анализ интеллектуальной среды, в которой с детства рос Кималь Акишевич, и которая, безусловно, предопределила его великую судьбу. Происхождение основателя археологической школы независимого Казахстана связано с такими славными династиями казахских ученых, как Чормановы и Сатпаевы. Несмотря на лихолетье 1930-х годов, унесшее его самых близких людей, и тяжелые ранения, полученные на фронтах Великой Отечественной войны, этот человек не сломался, не утратил сил, а неустанно трудился и стал великим археологом.

Завершением конференции стал круглый стол, где состоялось живое обсуждение актуальных проблем культурного и природного наследия как основы устойчивого стратегического развития России и стран Центральной Азии. Участники конференции музея «Бозок» приняли в этой дискуссии самое активное и заинтересованное участие.