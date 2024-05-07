Бозумбаев поручил заселить всех оставшихся без жилья жителей Акмолинской области до середины августа

Паводки
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В регионе было подтоплено 1817 домов, из них 359 признаны аварийными, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

Вице-премьер Канат Бозумбаев провел совещание с акимом Акмолинской области Маратом Ахметжановым по ликвидации последствий паводков.

В совещании также приняли участие представители бизнеса: генеральный директор ТОО «Verny Capital» Айдан Аканов и руководство ТОО «Integra Construction» Андрей Ким и Кудрат Шамиев. Эти компании, совместно с другими спонсорами, окажут содействие в восстановлении региона.

Всего в Акмолинской области было подтоплено 1817 домов, из них 359 признаны аварийными, остальные дома подлежат ремонту.

«На ремонт и строительство домов в регионе необходимо 10,5 млрд тенге. Из них 5 млрд тенге выделяет Kaspi Bank, 1 млрд тенге компания RG Gold. Около 4 млрд тенге нам предстоит изыскать в ближайшие дни. Задача перед акиматом поставлена: до 15 августа все пострадавшие от паводков жители Акмолинской области должны зайти в отремонтированные и вновь построенные или купленные дома. График работы есть, подрядчики определены и все соответствующие суммы будут выделены», — сказал вице-премьер Канат Бозумбаев.

Для обеспечения безопасности населения и его переселения из зон подтопления планируется строительство двух 45 квартирных жилых домов в Атбасаре. Также будут построены 87 частных домов в Буландынском и Жаркаинском районах.

«Выкупать готовые квартиры и дома мы будем в регионах, где объявлен режим ЧС: в Кокшетау – 89, в Жаркаинском районе – 27, в Есильском районе – 22, в Астраханском районе – 34 и Жаксынском районе – 10 домов. Всего планируется выкупить 182 дома в безопасной зоне», — сообщил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

Кроме этого, местным властям предстоит реконструировать дорожную и инженерную инфраструктуру области. На эти цели средства будут выделены из резерва Правительства. По поручению вице-премьера восстановительные работы автодорог, мостов и электросетей должны завершиться уже в июле этого года.

#жилье #строительство #эвакуация #паводки в Казахстане

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