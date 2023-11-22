Братская история

Культура
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Галия Шимырбаева

Казахстанский фильм «Братья» удостоен награды XII международного кинофестиваля Africa International Film Festival (Нигерия).

Этот фестиваль впервые сос­тоялся в 2010 году. Среди его партнеров и спонсоров – правительство штата Лагос, посольства Франции, США и Нидерландов, а также американская кинокомпания Paramount Pictures и британский University of Creative Arts.

В 2023 году жюри Africa International Film возглавил известный американский продюсер Стивен Лав. На участие в киносмотре претендовали более двух тысяч фильмов. Свыше 100 картин вошли в конкурсную программу фестиваля и только 11 удостоились наград. Одна из них – «Братья» казахстанского режиссера Дархана Тулегенова. Она одержала победу в категории Best International Feature Film («Лучший международный полнометражный фильм»), опередив участников из Бразилии, Германии и Северной Македонии.

«Братья» – проект компании Golden Man Media Максима Акбарова – рассказывает драматичную историю двух братьев, до поры до времени не подозревавших о существовании друг друга. Старший, Акжол (Алишер Исмаилов) – выпускник детского дома. Младшему – Далену (Айбар Салы) – повезло больше. Он, ученик музыкальной школы, подающий надежды скрипач, живет в семье обеспеченной тети.

Они совершенно разные. Казахоязычный Акжол живет в общежитии, затем попадает в криминальную историю. Русскоязычный Дален готовится к большому будущему в мире музыки. У Акжола единственной зацепкой о родных людях является фото отца, которого он решает отыс­кать, а в итоге находит брата…

В прошлом году фильм получил премию Spirit of Cinema на немецком Oldenburg International Film Festival, а в этом – стал лучшей драмой по версии Ассоциации кинокритиков Казахстана. Кроме того, недавно Asia Pacific Screen Academy (киноакадемия стран Азиатско-Тихоокеанского региона) отметила Айбара Салы и Алишера Исмаилова, исполнителей главных ролей, наградой Best New Performer.

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