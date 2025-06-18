В Алматы состоялся закрытый показ триллера «Особенный доктор»

Культура,Кино
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Галия Шимырбаева
корреспондент Алматинского корпункта

Главные роли в нем играют дети с синдромом Дауна

В Алматы состоялся закрытый показ мистического триллера  «Особенный доктор», где главные роли играют дети с синдромом Дауна, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Александр (Азиз Бейшеналиев), военный в отставке, обратился в клинику «Особенный доктор» с невыносимой головной болью. Однако после встречи с 10-летней Мартой (Марта Перминова), которая действительно ему помогает, его жизнь бесповоротно меняется. «Сколько там детей, где их держат, и кто там главный?» - задается он вопросом, поставив целью помочь маленьким докторам.

Фильм «Особенный доктор», как и появившийся ранее одноименный сериал, снят в жанре мистического детектива с элементами социальной драмы. Первая серия сериала уже путешествует по миру, собрав награды на фестивалях в Индии, Таиланде, Италии и Португалии.

В картине вместе с юными актерами - Мартой Перминовой, Анной Гладченко, Арланом Адильманом, Дамиром Садыковым  и Кирианой Станишевской - снимались Азиз Бейшеналиев, Галина Табала, Алексей Шемес, Чингиз Капин, Ольга Ландина, Азат Сейтметов, Лаура Еркебулан, Карина Султан, Орынбасар Тазабеков и заслуженная артистка РК Татьяна Тарская.

В кинопрокат «Особенный доктор» выходит с 26 июня.

 

#дети #кино #синдром дауна

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