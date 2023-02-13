Брендовые ароматы и ткани из Европы: шикарное ателье открыли в колонии СКО

Брендовыми духами спрыскивается женское нижнее бельё перед тем, как отправиться из ателье женской колонии к покупательницам на воле.

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У каждой швеи в учреждении № 50 ДУИС СКО своя роль: кто-то разрабатывает дизайн, хотя чаще всего здесь вдохновляются мировыми брендами (Calvin Clein, Victoria`s Secret), кто-то шьет, кто-то создает упаковку и фирменные визитки, а кто-то опрыскивает новое ручное изделие брендовыми духами, но все с одинаковым трепетом относятся к каждому заказу, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Шикарное ателье в колонии организовала индивидуальный предприниматель, дизайнер Зарина Черняева. Ранее она окончила школу ЮНЕСКО по специальности модельер-конструктор, и вот уже 16 лет занимается пошивом одежды. У нее появился даже свой бренд женского нижнего белья «Fenomene».

В швейном цехе работают 7 осужденных женщин, еще 19 проходят «феноменальные» курсы кройки и шитья.

В 2020 году Зарина организовала общественный фонд «Шебер – белая нить жизни», призванный оказывать помощь женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

На вопрос, как появилась идея, Зарина рассказывает, что однажды она сидела в жюри на конкурсе осужденных, и во время дефиле обратила внимание на необычные наряды из подручных материалов.

«Я была удивлена, - вспоминает модельер, - увидев большой творческий потенциал девушек».

Для начала она открыла в колонии курсы кройки и шитья, позже подала заявку на грант и выиграла его.

Нижнее белье для высокой моды изготавливается из материала, который Зарина заказывает исключительно в Европе. За качество продукции она ручается.

Изделия продаются на популярных интернет-площадках. Поступают предложения о сотрудничестве из магазинов.

Также запланирован запуск производства спортивной одежды.

Новый проект поддержал чемпион мира по бодибилдингу Дмитрий Евсеев, приняв участие в рекламной фотосессии.