Экономика
Британская компания IPC профинансирует строительство двух газотурбинных станций в Кызылординской области
В рамках казахстанско-британской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству в Лондоне состоялись переговоры акима Кызылординской области Крымбека Кушербаева с директором компании Independent Power Corporation Питером Эрлом. Стороны обсудили вопросы строительства двух газотурбинных станций в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима.

Станции планируется возвести одну (мощностью 50 МВт) в Кызылорде и вторую (30 МВт) в поселке Айтеке би Кызылординской области. Глава компании выразил готовность осуществить проект за счет собственных и привлеченных средств Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). При этом, неизвестно о какой сумме идет речь.

В пресс-службе акима отметили, что строительство данного объекта обеспечит надежное электроснабжение путем регулирования мощностей в южной зоне единой энергосистемы Республики Казахстан. 

Как известно, в ходе прошлогоднего официального визита Президента РК Нурсултана Абишевича Назарбаева в Великобританию был подписан меморандум о взаимопонимании между британской компанией IPC и национальным оператором Казахстана в сфере газа и газоснабжения АО "КазТрансГаз". Данный меморандум предусматривает строительство газотурбинных электрических станций по республике с общей мощностью 1600 МВт.

В рамках межправкомиссии Кушербаев провел переговоры с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти по вопросам финансирования строительства и реконструкции системы теплоснабжения Кызылорды и модернизации систем электроснабжения в регионе, строительства нового пассажирского терминала городского аэропорта, реализации проекта "Реконструкция автомобильной дороги Кызылорда – Жезказган – Караганда".

Стороны уже сотрудничают в реализации пяти проектов, направленных на модернизацию системы пассажирских перевозок, автоматизацию и расширение коммунальной инфраструктуры областного центра.

В целом в рамках сотрудничества Кызылординской области с ЕБРР согласованы 10 проектов на общую сумму 250 млрд. тенге. 

Кроме того, 31 октября текущего года между акиматами Кызылординской области, Кызылорды, Европейским банком реконструкции и развития и ТОО "Кызылорда тазалыгы" было подписано соглашение по реализации проекта "Утилизация твердых бытовых отходов в городе Кызылорде". Реализация данного проекта позволит улучшить санитарную ситуацию города, снизить риски загрязнения почвы, поверхностных и грунтовых вод, выбросов парниковых газов. В будущем планируется выработка экологически чистой электрической и тепловой энергии из биогаза. 

В ходе самого заседания межправкомиссии было подписано Соглашение по реализации инвестиционного проекта "Автоклавная переработка черных сланцев на месторождении "Бала-саускандык" на территории Кызылординской области".

Компания -инвестор, название которой не приводится в распространенном пресс-релизе, выделит средства на реализацию ІІ и ІІІ этапов проекта в размере 125 млн долларов США.

Для реализации данного проекта в рамках действующего законодательства Республики Казахстан будут рассмотрены возможности предоставления инвестиционных преференций.

В настоящее время ТОО "Фирма "Балауса", учредителем которого является компания Ferro-Alloy Resources Limited, осуществляет работы по добыче и переработке ванадиеносных кварцитов месторождения Бала-Сауыскандык в Шиелийском районе.

На производстве внедрены новейшие разработки отечественных ученых, которые высоко оценены не только на постсоветском пространстве, но и в дальнем зарубежье. По этой новой технологии получено 13 патентов.
Получены первые тонны казахстанского метаванадата аммония, "красного кека", феррованадия. Пробная партия метаванадата аммония уже направлена в США, Тайвань и Россию для апробирования.

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