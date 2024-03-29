Британский фотограф получила главный приз за потрясающий портрет пары олуш
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Айман Аманжолова
Опубликованы снимки победителей конкурса World Nature Photography Awards 2024, передает Kazpravda.kz ссылкой на Naked-Science
«Жюри премии World Nature Photography Awards объявило победителей конкурса, посвященного лучшим фотографиям дикой природы 2024 года. «Британский фотограф Трейси Лунд получила главный приз за потрясающий портрет пары олуш, охотящихся у побережья Шетландских островов», - сообщает Naked-Science.
Снимок, получивший второе место / © Laskshitha Karunarathhna
Снимок, получивший третье место / © Jouni Erola