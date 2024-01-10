Бублик обыграл австралийца Маккейба на турнире ATP

31-я ракетка мира, казахстанец Александр Бублик одержал победу в стартовом матче турнира категории ATP 250 в австралийском городе Аделаида, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Фото: пресс-служба ФТК

Соперником первой ракетки Казахстана был 20-летний австралиец Джеймс Маккейб, занимающий 278-е место в рейтинге ATP.

Поединок продолжался 1 час и 18 минут и завершился победой Бублика со счётом 6:2, 6:3.

Во втором круге Александр встретится с победителем матча, в котором встречаются австралиец Ринки Хидзиката (70-я ракетка мира) и британец Даниэль Эванс (40-я ракетка мира).