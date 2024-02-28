Бублик пробился в 1/4 финала турнира в Дубае

Спорт
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В следующем круге казахстанец сыграет с победителем пары Иржи Легечка (Чехия) - Карен Хачанов (Россия)

Фото: пресс-служба НОК РК

В матче второго круга турнира категории ATP-500 в ОАЭ 23-я ракетка мира Александр Бублик одержал победу над представителем Нидерландов Таллоном Грикспором (28-й в рейтинге ATP), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ФТК.

Встреча завершилась со счётом 7:6 (10:8), 7:6 (7:2). Продолжительность матча составила 1 час и 49 минут.

Бублик 22 раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных, уточнили в федерации.

В следующем круге казахстанец сыграет с победителем пары Иржи Легечка (Чехия) - Карен Хачанов (Россия).

#турнир #теннис #победа #ФТК #Бублик #ATP

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