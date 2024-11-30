Будем друзьями?

Как сообщают в Минис­терстве просвещения, эта программа проходит апробацию с начала учебного года в девяти регионах страны. В ней участвуют около 70 тыс. учеников и более 5 тыс. педагогов.

Цель программы – научить школьников конструктивно реа­гировать на конфликты и развивать у них социально-эмоцио­нальные навыки. Инициатива нацелена на создание безопасной среды в школе. Но одни дети без помощи взрос­лых не справятся. Поэтому программа включает методическую поддержку педагогов, которые будут создавать в школе дружелюбную среду, улучшать психологический климат и предотвращать буллинг.

Как сообщили в ведомстве, все учителя и представители администрации пилотных школ прошли инструктивно-методические семинары. Их обучают на практике выявлять причины и предупреждать конфликты между учениками. Также предус­мотрены мероприятия для родителей, разъясняющие цели и методы программы.

Пилотный проект сейчас реали­зуется в 50 школах облас­тей Абай, Жетысу, Улытауской, Атырауской, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, а также в Астане и Алматы. Как отметила председатель Комитета по охране прав детей Минпросвещения Насымжан Оспанова, выбор регионов, участвующих в пилоте, проводился с учетом показателей правонарушений и девиантного поведения среди школьников. Апробация проекта продлится до конца учебного года. Если он окажется успешным, его масштабируют на всю страну.

В разработке «ДосболLIKE» принимал участие Национальный научно-практический институт благополучия детей «Өркен». Президент этого цент­ра Есенгазы Имангалиев рассказал об основных принципах и содержании программы, выс­тупая на научно-прак­тической конференции «Социальный код школы: опыт и интеграции в современных условиях».

По его словам, в рамках прог­раммы проводятся занятия и проектная деятельность для учащихся 1–11-х классов. Учитываются возрастные особенности детей. Так, в первом и втором классах педагоги объясняют ученикам, кто такой друг, что такое коллектив, какое место ребенок занимает в нем и как общаться с одноклассниками. В пятом классе ребята узнают, что такое стресс, как управлять собой и обрести уверенность. Семиклассники учатся определять и соблюдать личные и чужие границы. В восьмом и девятом классах познают тонкости понимания других и взаимопомощи. А в 10–11-х классах у ребят развивают лидерские качества, умение брать ответственность на себя. Как отметил Есенгазы Имангалиев, дети не просто слушают теорию, но отрабатывают каждый модуль на практике, разыгрывая ситуации и выполняя задания.

– Мы призываем учеников вместе с учителями пройти социальные прак­тики. Важный принцип программы: ни один случай буллинга не остается без реагирования. Каждый ученик имеет право на поддержку педагогов, одноклассников, родителей, – отметил руководитель центра.

Есенгазы Имангалиев напомнил также, что в Астане реализуется волонтерский проект «Менің бауырым», который тоже решает проблемы буллинга. В нем участ­вуют студенты-волонтеры столичных вузов, обучающиеся по специальностям «педагогика», «психология», «социальная работа», «юриспруденция», «IT». Они прошли обучение и получили методическую поддержку от специалис­тов «Өркена». Сегодня 1 300 волонтеров работают в 96 школах Астаны.

Как отметил Есенгазы Имангалиев, важность проекта заключается в его способности формировать культуру наставничества, объединять студентов вузов и учащихся школ для совместной работы. Помимо создания безопасной среды волонтеры развивают культуру, спорт, здоровый образ жизни, цифровую грамотность среди школьников. Студенты проводят мероприя­тия в форме мастер-классов, дискуссий, тренингов, встреч, интеллектуальных и спортивных соревнований, языковых курсов. К примеру, волонтеры реализовали такие проекты, как «Правовой всеобуч», «Стоп буллинг», «Школа здорового питания», провели тренинги по профилактике лудомании, мотивации и психологической помощи школьникам.

По данным столичного управления образования, в пилотный проект «ДосболLIKE» включены пять школ Астаны. В рамках антибуллинговой программы здесь проводятся тематические мероприятия, учителей обучают навыкам определения степени тревожности учащихся.

Для тех, кто столк­нулся с буллингом, в каждой школе есть психологи, классные руководители и школьные омбудсмены, которые первыми придут на помощь. Также в столице создан отдельный Центр психологичес­кой поддержки, который координирует деятельность психологических служб образовательных организаций. Центр оказывает методическую поддержку педагогам-психологам и проводит профилактическую и просветительскую работу с учащимися, учителями и родителями. С 1 июня по 30 октября этого года психологи центра провели более 600 индивидуальных консультаций. В пяти районах города действуют кабинеты оказания бесплатной психолого-консультативной помощи.

Уполномоченный по правам ребенка города Астаны Асима Бимендина уверена, что необходимо проводить качественную профилактику буллинга в учебных заведениях страны. Основа этой работы – здоровые взаимоотношения детей с родителями.

– Встречаясь с мамами и папами, я говорю: не жалуйтесь на детей. Они не рождаются плохими. Плохими делают их родители, а где-то и педагоги. Именно мы даем им установки. Если ученица Алина отстает, а родитель будет говорить «умничка, у тебя все получится», то девочка быстро справится с трудностями. А вот мальчику Абылайхану родители могут сказать: «Ты почему так медленно выполняешь задание?! У тебя ничего не получается!» И такими установками они перекроют путь своему ребенку. Поэтому хотелось бы, чтобы родители больше внимания уделяли деткам, растили их в благоприятной обстановке, – высказала пожелание детский омбудсмен столицы.

В Астане проводятся различные школьные акции, проекты по воспитанию детей. Асима Бимендина выделила среди них проект «Проведи время со своим ребенком». Многим родителям полюбилась эта инициатива, когда они могут вместе со своим чадом прочитать книгу или приготовить любимое блюдо.

– Безопасность детей начинается с семьи. Она зависит от той литературы, которую читают дети, от тех видео, которые смотрят в TikTok, и от многих тонких вещей, которые способны решаться только в семейной обстановке, – уверена Асима Бимендина.