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Будет рассматриваться как серьезное преступление против государства – Токаев о давлении на бизнес
Елисеева Екатерина
корреспондент

Незаконное преследование, давление на бизнес должно рассматриваться как серьезное преступление, направленное против интересов государства. Об этом заявил Глава государства на мероприятии по случаю 30-летия казахстанской полиции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

"В последнее время участились жалобы на злоупотребление полномочиями со стороны правоохранительных органов. В мае на моей встрече с представителями отечественного бизнеса многие из них высказались об излишней жесткости органов уголовного преследования, что приводит к откровенному давлению на предпринимателей. В то же время, в 2019 году в своем Послании я заявил о том, что незаконное преследование, давление на бизнес должно рассматриваться как серьезное преступление, направленное против интересов государства", – отметил Токаев. 

Глава государства подчеркнул, что поэтому негативные отзывы со стороны бизнеса должны внимательно рассматриваться правоохранительными органами.

"Речь идет и об экономических расследованиях в регионах, а также о сотрудниках министерства внутренних дел, которые тоже замечены в противоправных действиях. Вы это хорошо знаете. Также в реальных случаях, если не в большинстве, речь идет о коррупционных действиях. Это сильно портит репутацию всей правоохранительной системы. Что касается деятельности правоохранительных органов, то ее нужно направить на факты мошенничества, строительства финансовых пирамид, незаконного вывода капитала и ресурсов за рубеж", – продолжил Касым-Жомарт Токаев. 

По его словам, Агентство по финансовому мониторингу должно стать основным государственным органом по борьбе с теневой экономикой.

"Что касается задачи министерства внутренних дел, то они общеизвестны, тем более вам. Вы должны с честью и достоинством выполнять стоящие перед вами задачи. Нам нужно сформировать высокую правовую культуру в обществе и стойкий иммунитет к любым проявлениям коррупции и беззакония. Только так мы сможем построить Новый Казахстан, основанный на взаимном доверии и партнерстве власти и всех граждан", – заключил Глава государства.

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