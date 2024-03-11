Будущее – за «Болашаком»

Сегодня более 12,5 тыс. казахстанцев являются обладателями международной стипендии и прошли обучение в лучших университетах мира. За 30 лет было реализовано масштабное обучение специалистов по инженерно-техническим, медицинским, педагогическим и творческим специальностям, подготовлены кадры для нескольких отраслей экономики. С каждым годом чис­ло выпускников и стипендиатов программы поэтапно растет. И в 2001 году появилась необходимость создания организации, которая бы объединила их всех, способствовала продвижению полученных ими знаний на родине, а также направила потенциал болашаковцев на обсуждение и решение серьезных общественных задач.

30 марта 2001 года одни из первых болашаковцев создали ассоциацию выпускников Меж­дународной стипендии Президента РК «Болашак».

– Тогда выпускников международной стипендии было сравнительно немного, для того чтобы поддерживать связь и активно общаться (сейчас это называется нетворкинг), – рассказывает председатель совета ассоциации «Болашак» Алмас Кудайберген. – После выпуска первого потока в начале 2000-х сами обладатели стипендии задумались над соз­данием организации, которая бы не только объединила их, но и представляла их интересы среди общественных институтов.

Стоит отметить, что на момент создания ассоциации болашаковцев культура гражданского общества еще не была сформирована в достаточной степени, а число стипендиатов не превышало и сотни, и потому ее деятельность была направлена в большей мере на общую консолидацию и укрепление статуса новой организации.

– До 2008 года ассоциация работала больше как клуб, председателем которого был Габидулла Абдрахимов. Далее, когда выпускников стало значительно больше, было решено внести кое-какие изменения. Тогда впервые была набрана команда full-time, что подразумевает полный рабочий день, ассоциацию возглавил Бауржан Байбек. Появилась четкая иерархия, была выработана система работы организации, которая сохраняется по сегодняшний день. К примеру, есть ее члены, есть совет директоров, который избирается раз в три года, есть исполнительный сек­ретариат, – проинформировал Алмас Кудайберген.

По словам председателя ассоциации, за 23 года своего сущест­вования организация реализовала более 500 социальных проектов в сфере образования, трансфера знаний, формирования экспертного потенциала, развития национальной культуры и государственного языка.

– Основной движущей силой нашей ассоциации, безусловно, стали выпускники программы, представляющие собой сообщест­во прогрессивных и перспективных специалистов страны. Я считаю, что программа «Болашак» является лучшим примером инвестирования в человеческий капитал. Она направлена на развитие квалифицированных кадров через предоставление возможностей для обучения за рубежом в ведущих мировых университетах. Это позволяет Казахстану готовить высоко­квалифицированные кадры, способные эффективно работать во всех ключевых сферах на благо экономики страны, – отметил он.

Одно из основных направлений развития ассоциации «Болашак» – формирование экс­пертного сообщества из числа выпускников международной стипендии, компетентного в различных сферах государственной, экономической и общественной жизни страны. Это сообщество больше чем за два десятка лет обрело внушительный авторитет, к нему прислушиваются, и мнение болашаковцев высоко ценится. Кроме того, ассоциация в рамках своих многочисленных проектов проводит менторские встречи для начинающих предпринимателей и подрастающего поколения.

– Прослушивание опыта и мотивация от успешных стипендиатов вдохновляют школьников и помогают им принять взвешенное решение о своем профессио­нальном будущем. К примеру, профориентационный проект для школьников «Болашаққа сеніммен» включает в себя проф­ориентационные лекции от стипендиатов программы, они играют важную роль, помогая молодым людям определить свои интересы и цели в будущей карьере. Особое внимание уделяется школам сельской местности. С 2022 года в рамках проекта болашаковцы провели более ста лекций в школах городов Астаны, Алматы, Уральска, Атырау, Шымкента, Аксая, Караганды, Актау, в селах Северо-Казахстанской и Туркестанкой областей, – приводит данные председатель ассоциации «Болашак».

Воспитанники программы активно включаются во все процессы жизнедеятельности государст­ва и общества. Для ассоциации «Болашак» важно, чтобы потенциал, знания и опыт каждого выпускника были направлены на развитие Казахстана. Важно и то, что, занимаясь социально значимыми проектами, ассоциа­ция старается уделить внимание отдаленным населенным пунктам в сельской местности.

Цель оправдывает средства

– Выпускники программы «Болашак» используют свои знания и опыт для реализации социально значимых инициатив. К примеру, Клуб медиков-болашаковцев на регулярной основе выезжает в отдаленные аулы, где они проводят медосмотр для местных жителей на волонтерской основе. Это отличный пример того, как образование и опыт могут быть использованы для поддержки и улучшения общества. Объединение усилий, опыта и повышение активности стипендиатов в какой-то мере обеспечивает устойчивое развитие страны и способствует созданию сильного Казахстана, – отмечает Алмас Кудайберген.

В прошлом году международной стипендии «Болашак» исполнилось 30 лет. Государство несет немалые финансовые затраты на реализацию данной программы, однако, по словам Алмаса Кудайбергена, цель оправдывает средства.

– Финансовые затраты на программу, несомненно, оправданны. Вернемся к тому же Клубу медиков. Ежегодно болашаковцы проводят более десятка тысяч сложнейших операций по транс­плантологии, кардио- и нейрохирургии, которых ранее не было в Казахстане. За рубежом сделать такие операции вышло бы намного дороже. Или, например, представьте, сколько бы пришлось заплатить государст­ву, чтобы привезти в страну иностранного хирурга. За один раз он проведет максимум 3–5 операций, а потом все равно уедет. Наш член совета Бауржан Ракишев, кардиохирург, провел более пяти тысяч операций на сердце. Он один из тех специалистов, которые смогли успешно внедрить малоинвазивные и торакоскопические операции на сердце, ранее не проводившиеся в Казахстане. И это не единственный пример, – говорит экс-стипендиат «Болашака», а ныне бизнесмен Алмас Кудайберген.

Однако важно понимать разницу между ассоциацией и АО «Центр международных прог­рамм «Болашак» (ЦМП) со стопроцентным участием государст­ва в уставном капитале.

– Нас часто путают. Ассоциация была создана выпускниками программы «Болашак», и о ее задачах я рассказал выше. АО «Центр международных программ» – это государственное учреждение при Министерстве науки и высшего образования, которое админист­рирует эти программы. Если ты собираешься поступать по программе«Болашак», то обращаешься по всем сопутствующим вопросам в ЦМП. Мы же нацелены на использование опыта и знаний наших выпускников, – по­ясняет председатель ассоциации «Болашак».

Когда-то ассоциация работала как НПО. Теперь ее члены полнос­тью отказались от финансовых вливаний со стороны государства и решили разделить огромную структуру на мини-организации.

– Согласно уставу, каждые три года председатель и члены совета избираются. Председателем совета я был избран в 2021 году, и первое, что решил изменить, – отказаться от госфинансирования и госгрантов. Сейчас мы работаем только на спонсорские средства и зарабатываем сами. Ни от каких госдотаций мы не зависим с ноября 2021 года. У нас достаточное количество выпускников, которые оказывают спонсорскую помощь. Второе: мы решили разделиться по клубам, потому что объединять более 12 тысяч выпускников в одну организацию стало сложно. И мы приняли решение, что работать нужно по интересам, и создали более десяти клубов, которые работают сейчас как мини-ассоциации. Это разные направления: медики, нефтяники, медиа, госслужащие, педагоги. У каждого клуба есть свой председатель, которого тоже избирают, но работают они на волонтерской основе, – раскрывает суть проведенных реформ председатель ассоциации «Болашак».

Хороший возврат

Наиболее значимые и известные проекты ассоциации сегодня – это проект, направленный на развитие предпринимательства Bolashaq Business Forum, конкурс стартап-проектов Startup Bolashaq, Bolashaq Business Lectures, вышеупомянутый профориентационный проект для школьников «Болашаққа сеніммен» и другие.

– Конкурс стартап-проектов Startup Bolashaq – первый казах­станский проект бизнес-идей, реа­лизуемый с 2015 года. За период конкурса всего было собрано около 15 тысяч заявок. Участники-полуфиналисты, а это примерно тысяча человек, прошли обучающие тренинги у лучших бизнес-тренеров, акселерацион­ную программу и получили помощь наставников. По итогам конкурса более ста признанных лучшими проектов получили инвестиции в размере 600 миллионов тенге. По итогам пятого сезона конкурса, который проводился в 2022 году девять финалистов получили средства на инвестиции в размере 200 миллионов тенге от известных бизнесменов. Одним из главных инициаторов стал выпускник программы «Болашак» Каныш Тулеушин, – продолжает собеседник.

Выпускники программы принесли значительную пользу Казахстану в различных сферах. Сегодня некоторые из них стали выдающимися специалистами в медицине, инженерии и других областях, они улучшают качество и доступность медицинских услуг, проводят научные исследования, изобретают лекарственные препараты, вакцины и новые методы лечения тяжелых заболеваний. Другие выпускники занимают ключевые позиции в государственном управлении, способствуя развитию экономики, социальной сферы и образования в стране. Кроме того, многие из них активно способствуют развитию международного сотрудничества и привлечению инвестиций в страну.

– Около десяти процентов выпускников работают как руководители и владельцы компаний, многие из которых были созданы с нуля. Благодаря им за 30 лет появились десятки тысяч рабочих мест и уплачены сотни тысяч долларов только налогов. К примеру, благодаря знаниям, полученным через «Болашак», мне удалось создать свыше тысячи рабочих мест, построить завод в Атырау и начать экспорт нефтесервиса в страны Ближнего Востока, – отмечает Алмас Кудайберген. – А таких выпускников, как я, – сотни. Только за прошлый год сумма уплаченных налогов компаниями болашаковцев, по моим оценкам, составляет несколько десятков миллиардов тенге, и, если учесть, что на программу за все эти годы, по разным оценкам, было потрачено около одного миллиарда долларов госсредств, это хороший возврат инвестиций.

К примеру, Жанибек Катренов активно развивает сферу геологоразведки, он автор нескольких научных статей и патента на новые методы сейсморазведки. Инженер-геофизик, генеральный директор ТОО «Самга Петролеум». Основатель компании ТОО «Aqyldy Ui» Данияр Тайыриз открыл единственную компанию в Южно-Казахстанской области по установке «умных домов».

Программист и генеральный директор Школы программирования nFactorial Арман Сулейменов обучил более 500 студентов кодированию в Nazarbayev University. Ученая Юлия Сафарова (Янцен) – клеточный биолог, в сферу ее научных интересов входит оптимизация клеточной трансплантации, в частности – целевая доставка клеток в костную ткань, исследования стволовых клеток и новые подходы к регенерации костных переломов.

Сооснователь компании Bilim Media Group Санжар Кенжехан­улы на портале Bilimland.kz разместил материалы для дошкольной подготовки детей от рождения до двух лет, курсы для начальной школы и средних классов.

Нурбека Енсебаева многие знают как сооснователя стартапа Sezual. Это производство уникального аппарата, который дает возможность незрячим людям видеть мир почти таким же, каким видят его зрячие. Новая разработка позволит мозгу слепого человека воспроизводить объекты в радиусе 15 метров.

Одним словом, возвращаясь на родину, стипендиаты успешно применяют свои знания. Через общественные инициативы и волонтерство выпускники программы «Болашак» вносят весомый вклад в благосостояние общества и развитие страны.