Несколько лет назад Глава государства призвал модернизировать сельское здравоохранение. За этим последовало утверждение пилотного национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения», что подтолкнуло предприимчивых граждан к новым решениям и разработкам.

фото предоставлено Чингизом Кулахметовым

Тогда руководитель ТОО «MED365» Чингиз Кулахметов вместе с командой работал над выпуском оригинальной медтехники. Он изучал варианты решения вопроса ускоренного и качественного проведения медосмотра водителей маршрутных автобусов в Алматы. Проблема заключалась в том, что водителей было порядка тысячи, а на медосмотр выделялся всего один час. В таких условиях он превращался в формальность.

– Нашим предложением стало внедрение «умного» медоборудования, которое позволяет проводить предсменный медосмотр всего за одну минуту, – рассказывает Чингиз Кулахметов. – Полученные при этом данные автоматически фиксируются и анализируются, участие медработника – минимальное, а риск фальсификации исключается – осмотр нельзя пройти за другого человека, биометрия распознает любого даже в маске. Услуга оказалась востребованной для обеспечения безопасности не только в сфере транспорта, но и в промышленности.

Автоматизированная система медицинских осмотров (АСМО) стала первым проектом компании «MED365», которую зарегист­рировали в 2019 году. С тех пор было проведено больше 10 млн предсменных медосмот­ров. И это важный показатель не только развития медицинской техники, но и заинтересованности предприятий в защите здоровья работников, в охране труда.

Оборудование АСМО выглядит как кресло для пациента и стол, на котором установлены оригинальные аппараты для измерения давления, пульса и температуры тела, тестирования на алкогольное опьянение, на изменение зрачка на световой раздражитель и т. д. Изначально это было стационарное оборудование. Со временем была разработана модель АСМО Mini. Все то же самое, только компактное и передвижное, без привязки к месту.

– Это было критически важное изменение, которое навело нас на мысль о более широком применении оборудования, а именно в сельском здравоохранении, – продолжает Чингиз Кул­ахметов. – Так из АСМО вырос проект Digital Med365, с которым мы пошли в села.

Мобильный комплекс диагностики представляет собой набор оборудования, который позволяет замерить основные показатели состояния человека (давление, пульс, температура, ЭКГ, исследование анализов крови, мочи). Комплектация может быть разной, но в любом случае это оборудование можно собрать в сумку, которую фельдшер поднимет без особых усилий и возьмет с собой для диагностики пациента на дому.

– Важно отметить, что все оборудование для АСМО было нашим, за исключением алкотес­тера, тонометра и экрана. Для Digital Med365 требуется более сложное оборудование, пока оно зарубежного производства. В скором времени надеемся это исправить: совместно с тайваньским партнером планируем организовать производство в Казахстане, – делится планами разработчик.

Отметим, что выпускаемый комплекс мобильной диагностики позволит пациенту не только сдать все необходимые анализы, но и получить дистанционную консультацию и назначения врача (если его нет в селе) из район­ной или областной клиники.

Села Карагандинской области, в которых уже установлены эти комплексы, удалены от районных и областного центров на расстоя­ние от 20 до 420 км. Городским жителям сложно представить, что эти километры буквально отрезают тебя от возможности получить квалифицированную медицинскую помощь, к примеру, зимой, в буран. Этот проект позволяет сельчанам решить проблему и получать такие же услуги в сфере первичной меди­ко-санитарной помощи, что и в городе.

Всего в команде компании работают 49 человек, из них 11 задействованы в проекте Digital MED365, который пока реализуется в пилотном формате. Прорабатываются механизмы для его масштабирования. Безус­ловно, на этих этапах команда расширится, как и при запуске собственного производства оборудования в Казахстане.

Рассказывая о своих проектах, Чингиз Кулахметов подчеркнул, что в их понимании медтех – это отдельное направление в развитии цифровых технологий, часть цифровой медицины.

– В будущем мы придем к организации хаба, который объединит разработчиков и поставщиков технического оборудования (hardware) и программно­го обеспечения (software), а также сведет воедино науку и практику в сфере медицины, – говорит он.

По его мнению, в рамках цифровой медицины можно сформировать массив данных, использовать возможности искусственного интеллекта, развивать предиктивную аналитику. Все это открывает массу возможностей. Кстати, компания уже наладила диалог с Национальной академией наук при Президенте РК. Отдельное направление – взаимодействие с медицинскими вузами. Это, как говорит глава проекта, важно для них не только в связи с проведением исследований, но и для подготовки кадров.

– Что касается конкретных направлений, отмечу один из наиболее наукоемких – это пупиллометр AI, – подчеркивает Чингиз Кулахметов. – Тут мы планируем с помощью искусст­венного интеллекта проводить анализ реакции зрачков на световые стимулы. Прибор позволяет в считаные секунды выявить, употреблял ли человек психоактивные вещества.

Частично это было реализовано в рамках АСМО. Но предполагается развивать данное направление и как отдельный проект. Он уже прошел стадию клинических испытаний и оценку в одном из наркологических центров республики. Эффективность прибора была подтверждена. И сейчас формируется массив данных, который требуется для работы ИИ. При их накоплении система сможет определить, какие именно вещества употреблены, алкоголь это или наркотики и какие именно, какой группы.

– Пилотный проект с использованием мобильных комплексов диагностики и мониторинга здоровья Digital Med365 мы начали реализовывать в 2023 году. Выбрали Карагандинскую область, в том числе потому, что были достигнуты понимание и поддержка со стороны областного управления здравоохранения, за что им огромная благодарность, – поделился наш собеседник.

Отличные отзывы пациентов и медиков стали большим стимулом для продолжения работы. В рамках проекта с применением этого оборудования первичные медосмотры и диагностику прошли уже тысячи человек. В одном из районов области из-за подозрений на серьезные заболевания (по результатам анализов) на дообследование были направлены 219 граждан, у 192 из них диагнозы подтвердились.

– В медицине время играет критическую роль. Наше оборудование в двух случаях позволило вовремя выявить тревожные сигналы. В одном осмотр показал признаки преэклампсии, а во втором – острого коронарного синдрома. При этом человек живет в 334 километрах от Караганды, то есть при традиционном обращении за медуслугами можно было упустить время, необходимое для его спасения, – говорит Чингиз Кулахметов.

Отметим также, что были собраны и проанализированы отзывы, на основании которых можно утверждать: использование цифрового оборудования облегчило работу медиков, для врачей было упрощено обслуживание маломобильных пациентов на дому, улучшена их диагностика, а для сельских жителей – сокращено время и расстояние до места оказания медицинских услуг. При этом взаимодействие фельдшеров с районными больницами стало более оперативным, что повысило эффективность диагностики и лечения.

– Помимо этого восемь наших мобильных комплексов были установлены в учреждениях уголовно-исполнительной сис­темы страны. Это позволило улучшить диагностику на мес­тах, получать дистанционные консультации, что исключает необходимость транспортировки и сопровождения заключенных в медучреждения, – сказал разработчик проекта.

В числе прочих плюсов стоит отметить и рост доверия сельчан к государству и медицине, улучшение социального самочувствия за счет сокращения неравенства в доступе к медуслугам.