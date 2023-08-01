Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай

Историю осужденного, который получил 2 года ограничения свободы за сношение с несовершеннолетней, рассказали в Департаменте уголовно-исправительной системы по области Абай, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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На учете службы пробации Бескарагайского района области Абай состоит молодой семьянин Сергей с неоднозначной историей создания семьи. Как рассказали в ДУИС, 21-летний Сергей и 15-летняя Лена познакомились в социальных сетях и долгое время общались.

Полюбив друг друга, они начали встречаться, родители не были против их отношений. Результатами их встреч стала беременность 15-летней Лены. Узнав о беременности Лены, родители обоих сторон договорились, что поженят детей, как только Лене исполнится 16 лет.

«Однако уголовным кодексом предусмотрена ответственность за половое сношение с лицами заведомо не достигшими шестнадцатилетнего возраста, за что Сергей и был привлечен к уголовной ответственности. Суд учел все обстоятельства и то, что потерпевшая и ее законные представители к нему претензий не имеют и просят его не наказывать, ему было назначено 2 года ограничения свободы», – рассказывают в департаменте.

Недавно у Сергея и Лены родился сын. Сергей, осознав всю ответственность за свое деяние, помогает Лене во всем и старается быть примерным семьянином, и, как отмечают в службе пробации, на проверки его жилищно-бытовых условий и беседы осужденный реагирует положительно.

Там же уточнили, что в настоящее время он состоит на учете в службе пробации Бескарагайского района, которая помогла ему трудоустроиться, чтобы он обеспечивал супругу и ребенка.