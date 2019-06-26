Будут новоселья

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Назгуль Испанова

В очереди на получение жилья­ состоят 19 443 человека, из них более 14 тыс. проживают в Петропавловске. Основную массу очередников составляют представители социально уязвимых слоев населения (7 076 человек), работники бюджетных сфер и госслужащие (почти 8 тыс. человек). В числе остро нуждающихся в жилье также многодетные семьи и матери (414), дети-сироты (3 790) и североказахстанцы, единственное жилище которых признано аварийным (215). С начала года через местные исполнительные органы жильем обеспечены 174 человека по всем категориям.

За январь – май на территории области введено в эксплуатацию 36,8 тыс. кв. м жилья, или 103,3% к аналогичному уровню ­2018-го. В том числе за счет бюджета построен 80-квартирный дом в селе Саумалколь Айыртауского района. 16 квартир в нем получили дети-сироты, еще 30 – многодетные семьи. Оставшиеся 34 квартиры распределены между сельчанами из числа социально уязвимых слоев населения.

До конца года в СКО планируется ввести 2 240 квартир. Это позволит 8 300 североказах­станцам, в том числе 126 многодетным семьям, улучшить свои жилищные условия.

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