С учетом потребностей избирательных комиссий

Выборы
Ася Петрова

На организацию и проведение выборов депутатов Курултая, назначенных на 23 августа, из республиканского бюджета выделено 34,3 млрд тенге.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Данная сумма направлена из резерва Правительства в связи с тем, что на момент утверждения бюджета в прошлом году целенаправленно запланировать средства на проведение нынешней электоральной кампании не представлялось возможным.

На пресс-конференции член Центральной избирательной комиссии Михаил Бортник рассказал, на что именно будут направлены выделенные средства. По его словам, бюджет предстоящих выборов сформирован на основании и с учетом потребностей территориальных избирательных комиссий в соответствии с требованием избирательного законодательства. В него включено покрытие всех мер, которые организаторам необходимо принять для обеспечения законности, открытости и надлежащего проведения текущей электоральной кампании и всех связанных с ней процессов.

– Основная доля расходов приходится на оплату труда членов избирательных комиссий. У нас работают 10 674 избирательных участка, общая численность членов комиссий составляет более 70 тысяч человек, – рассказал Михаил Бортник. – Примерно 25 процентов расходов – это 8,5 миллиарда тенге – запланированы на организационные расходы. В частности, на открытие новых избирательных участков: таковых в этом году будет 47. Их необходимо полностью оборудовать и укомплектовать всем необходимым, включая кабины для голосования, избирательные урны. Также запланированы расходы на изготовление различной полиграфической продукции, в том числе на печатание избирательных бюллетеней, на методические пособия и информационные плакаты, которые по закону требуется размещать на избирательных участках.

Также средства будут направлены на обеспечение надлежащего информационного сопровождения избирательной кампании в целях обеспечения гласности и открытости.

Помимо средств, выделенных на организацию и проведение выборов через Центральную избирательную комиссию, порядка 124,5 млн тенге будет профинансировано через Министерство иностранных дел: эти средства пойдут на организацию 80 избирательных участков в 61 стране, а также доставку бюллетеней в эти государства.

#выборы #ЦИК #бюджет #курултай #Национальный курултай

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