Ямаль деклассировал Мбаппе

Судьба матча решилась еще до перерыва. На 22-й минуте левый защитник французов Люка Динь совершил грубейшую ошибку: пытаясь выбить мяч из своей штрафной, он не заметил набегавшего Ламина Ямаля и срубил юную звезду. Сальвадорский арбитр Иван Бартон без колебаний указал на 11-метровую отметку, откуда Микель Оярсабаль точным ударом развел мяч и вратаря по разным углам.

Французы, потерявшие из-за травмы ключевого цент­рального защитника Вилья­ма Салиба, так и не смогли прийти в себя. На 58-й минуте испанцы закрепили преимущество: Педро Порро разыграл тонкую «стенку» с Дани Ольмо, выскочил один на один с Майком Меньяном и безупречно реализовал момент – 2:0.

Главным разочарованием вечера стала игра капитана французов Килиана Мбаппе. Одного из лучших бомбардиров турнира испанцы полностью выключили из игры. Сдерживать звезду центральным защитникам Эмерику Лапорту и Пау Кубарси помогали хавбеки, перекрывавшие все зоны. В итоге Мбаппе провел худший матч на мундиале: нанес три удара (ноль – в створ), совершил катастрофически мало касаний в чужой штрафной и впервые на ЧМ-2026 ушел с поля без результативных действий.

Полуфинал в Арлингтоне стал не просто битвой гигантов, а наглядной иллюст­рацией локальной победы юности над опытом в очном противостоянии главных звезд Испании и Франции. В этой дуэли двух афиш мирового футбола – 27-летнего Килиана Мбаппе и опраздновавшего свое 19-летие 13 июля Ламина Ямаля – безоговорочную победу одержал испанец.

Пока Мбаппе тщетно пытался найти пространство и эмоционально срывался на соперников (получив в итоге желтую карточку за фол на Унаи Симоне), Ямаль царил на поле. Именно Ламин заработал решающий пенальти, регулярно вскрывал фланг Диня, а за 15 минут до конца встречи в эффектном подкате обезмячил самого Мбаппе, когда Франция пыталась организовать редкую контратаку. Кстати, Ямаль и сам забил гол на 61-й минуте, но его отменили из-за положения вне игры – электроника разглядела заступ на считаные сантиметры.

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте на пресс-конференции отдал должное своим подопечным: «Мы начали почти четыре года назад с одной идеи и все это время оставались ей верны. Нам противостоя­ла одна из лучших сборных мира, но против нее играла лучшая команда. В этом разница. Эти игроки доказывают свою преданность, солидарность и талант каждый день».

Французская сторона признала абсолютное поражение. Капитан «трехцветных» Килиан Мбаппе не стал искать оправданий: «Мы совершили слишком много технических ошибок. Это не соответствовало стандартам полуфинала чемпионата мира. Мы не реализовали игровой план. С самого начала прессинговали втроем против двоих… И мы там были слабее. Наши перемещения не были достойны этой стадии».

Испания вышла в финал чемпионата мира впервые с 2010 года. 19 июля сборная Испании встретится с победителем второго полуфинала Англия – Аргентина. Французам же предстоит утешительный поединок за третье место.